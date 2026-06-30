Milioner bio meta krvavog napada u Monaku? Policija nastavlja potragu za osumnjičenim

Tri osobe teško su povrijeđene u snažnoj eksploziji ispred stambene zgrade u Monaku, a među njima je, prema navodima stranih medija, i ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev.

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Monako, jedna od najbezbjednijih i najbogatijih država na svijetu, u ponedjeljak uveče zadesila je eksplozija za koju vlasti sumnjaju da je bila namjerno izazvana.

U snažnoj detonaciji ispred stambene zgrade teško su povrijeđene tri osobe, a među njima je, prema pisanju više francuskih i britanskih medija, i ukrajinski poslovni magnat Vadim Jermolajev, jedan od najbogatijih preduzetnika povezanih sa ukrajinskim gradom Dnjeprom.

Eksplozija se dogodila nešto prije 21 čas po lokalnom vremenu u predvorju stambene zgrade u ulici Rue du Révérend Père Louis Frolla.

Kako piše Fajnenšl tajms, pozivajući se na monaške vlasti, eksplodirala je naprava postavljena kao zamka, nakon čega je osumnjičeni pobjegao pješke ka francuskom gradu Bosoleju. Policija je pokrenula opsežnu potragu, a istraga je i dalje u toku.

Prema informacijama koje je objavio britanski Telegraf, eksplozivna naprava bila je napunjena metalnim kuglicama i šrafovima kako bi izazvala što teže povrede. Istražitelji sumnjaju da je riječ o ciljano izvedenom napadu.

U eksploziji su povrijeđene dvije odrasle osobe i jedno dijete. Dvoje je zadobilo povrede opasne po život i prevezeni su u bolnicu u francuskoj Nici.

Prema navodima Telegrafa, Jermolajev je u kritičnom stanju, dok je njegova partnerka navodno u eksploziji izgubila obje noge. Povrijeđen je i trinaestogodišnji dječak, za kojeg vlasti vjeruju da je u rodbinskoj vezi sa odraslim žrtvama. Monaške vlasti za sada nisu zvanično potvrdile identitet povrijeđenih.

At approximately 9:05 p.m. local time, a deliberate explosion occurred on Rue Révérend-Père-Louis-Frolla in Monaco.

CCTV footage captured a man placing a backpack containing a booby-trapped explosive device filled with bolts and metal pellets designed to cause maximum injury to…pic.twitter.com/HyvazIXgAJ — T_CAS videos (@tecas2000)June 29, 2026

Stanovnici okolnih zgrada ispričali su da su u prvi mah pomislili da je riječ o eksploziji gasa. Jedan od očevidaca rekao je za francuski BFMTV da je nakon detonacije ugledao krvavu ženu na stepeništu i dječaka kojem su prolaznici pokušavali da pomognu.

Monaški ministar države Kristof Mirman izjavio je da je riječ o događaju bez presedana.

"Koliko je meni poznato, ovo je prvi put u istoriji da se ovakav čin dogodio u Kneževini Monako", rekao je na konferenciji za medije i dodao da se istražuju sve okolnosti i mogući motivi napada.

Monaški knez Albert II osudio je eksploziju nazvavši je "zločinačkim činom" i poručio da je cijela zajednica u šoku.

Ko je Vadim Jermolajev?

Vadim Jermolajev ukrajinski je preduzetnik rođen 1968. godine, koji je bogatstvo stekao prvenstveno u sektoru nekretnina. Osnivač je poslovne grupacije Alef Group, čije poslovanje obuhvata komercijalne i stambene nekretnine, proizvodnju, poljoprivredu, građevinski materijal i medicinsku tehnologiju.

Preko svoje kompanije Alef Estate učestvovao je u razvoju nekih od najpoznatijih građevinskih projekata u Dnjepru, uključujući poslovno-tržni centar Most-Siti, Cascade Plaza i Bosfor.

Mediji procjenjuju da se njegovo bogatstvo tokom godina kretalo između oko 170 miliona i više od 800 miliona američkih dolara. Iako je rođen u Ukrajini, 2019. godine stekao je kiparsko državljanstvo i odrekao se ukrajinskog.

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu preselio se u Monako. Posljednjih godina našao se i pod sankcijama ukrajinskih vlasti.

Ukrajina mu je 2023. godine uvela zamrzavanje imovine i trgovinska ograničenja zbog navoda da su dijelovi njegovog poslovanja nastavili da posluju na anektiranom Krimu nakon 2014. godine. Jermolajev je, prema ukrajinskim medijima, odbacivao optužbe za bilo kakve nezakonite aktivnosti.

Istražitelji za sada nisu objavili da li je upravo Jermolajev bio meta napada niti da li postoji povezanost između njegove poslovne prošlosti i eksplozije u Monaku. Policija nastavlja potragu za osumnjičenim, dok bezbjednosne službe ispituju moguće motive.

(Mondo.rs)