Eksplozija u plinskom postrojenju u Kataru: Povrijeđene 54 osobe, 18 se vodi kao nestalo

U eksploziji i požaru koji su se dogodili u nedjelju naveče u postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog gasa (LNG) Barzan u industrijskom gradu Ras Lafan u Kataru, povrijeđene su 54 osobe, dok se 18 ljudi vodi kao nestalo.

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Katarsko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je do incidenta došlo tokom pokretanja operacija u postrojenju, uzrokujući eksploziju koju su vlasti pripisale "tehničkoj nesreći".

Snažna eksplozija čula se i u glavnom gradu Dohi, koja se nalazi južno od ovog industrijskog grada.

Timovi hitne pomoći uspjeli su da stave požar pod kontrolu. Iz Ministarstva su naglasili da nije došlo do curenja koje bi predstavljalo prijetnju po javnu bezbjednost.

U toku su opsežne operacije potrage i spasavanja u kojima učestvuje katarski međunarodni tim za potragu i spasavanje u saradnji sa civilnom zaštitom.

Kompanija "QatarEnergy" se još nije izjasnila o tome kolika je šteta nastala na samom postrojenju koje snabdijeva domaće tržište gasom.