Nakon eksplozije na Laušu: Policija pokrenula istragu zbog "zolje" u otpadu

Policija istražuje ko je u kontejner za komunalni otpad u banjalučkom naselju Lauš odbacio raketni bacač M80 „zolja“, koji je jutros aktiviran u kamionu za odvoz smeća, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Zbog ovog događaja policijski službenici, pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, preduzimaju mjere i radnje radi rasvjetljavanja krivičnih djela izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Kako je navedeno, radnik preduzeća „Čistoća“ jutros oko 6.00 časova prijavio je da je nakon pražnjenja kontejnera došlo do aktiviranja nepoznate minsko-eksplozivne naprave u kamionu za odvoz komunalnog otpada.

Na lice mjesta izašli su policijski službenici i pripadnici Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, a uviđajem je utvrđeno da je u unutrašnjosti kamiona eksplodiralo minsko-eksplozivno sredstvo RBR M80 "zolja", koje je prethodno bilo odbačeno u kontejner za kućni otpad.

U eksploziji nije bilo povrijeđenih, ali je pričinjena materijalna šteta na transportnom dijelu kamiona.

Iz Policijske uprave Banjaluka apelovali su na građane da oružje i minsko-eksplozivna sredstva ne ostavljaju na javnim mjestima, već da o njihovom pronalasku obavijeste policiju ili Republičku upravu civilne zaštite kako bi bila bezbjedno uklonjena.