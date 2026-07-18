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Veliki požar na jugu Norveške: Uništeno više od 100 kuća, evakuisano preko 400 ljudi

Veliki požar na jugu Norveške: Uništeno više od 100 kuća, evakuisano preko 400 ljudi

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.me
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Više od 100 kuća uništeno je u velikom požaru koji je juče izbio na jugu Norveške, a stotine ljudi morale su da napuste svoje domove, saopštile su norveške vlasti i javni servis NRK.

Veliki požar na jugu Norveške Izvor: Kurir, Print screen

Požar je izbio oko 15.30 časova u gradskoj četvrti Krokstadelva u Dramenu, gradu udaljenom oko 34 kilometra jugozapadno od Osla. Vatra je najprije zahvatila niz kuća, a potom se proširila na okolno područje i obližnju šumu.

 Prema navodima norveških medija, više od 400 stanovnika je evakuisano i smješteno u privremeni centar, dok su vatrogasci tokom cijele noći pokušavali da stave požar pod kontrolu.

 Policija je saopštila da za sada nema prijava o nestalim osobama, dok uzrok izbijanja požara još nije poznat. Širenje vatre dodatno je otežala blizina šumskog područja.

U gašenju je učestvovao veliki broj vatrogasaca, a korišćeni su i helikopteri. Ekipe su i jutros nastavile borbu sa vatrenom stihijom.

 Prema prvim informacijama, materijalna šteta je ogromna, a veliki dio pogođenog područja potpuno je uništen.

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Norveška požar

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