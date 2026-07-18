Veliki požar na jugu Norveške: Uništeno više od 100 kuća, evakuisano preko 400 ljudi

Više od 100 kuća uništeno je u velikom požaru koji je juče izbio na jugu Norveške, a stotine ljudi morale su da napuste svoje domove, saopštile su norveške vlasti i javni servis NRK.

Izvor: Kurir, Print screen

Požar je izbio oko 15.30 časova u gradskoj četvrti Krokstadelva u Dramenu, gradu udaljenom oko 34 kilometra jugozapadno od Osla. Vatra je najprije zahvatila niz kuća, a potom se proširila na okolno područje i obližnju šumu.

NORWAY: Multiple homes and surrounding terrain are burning in a large wildfire in the Krokstadelva area near Drammen, officials say; residents report hearing explosions.pic.twitter.com/5iphO8OSoP — AZ Intel (@AZ_Intel_)July 17, 2026

Prema navodima norveških medija, više od 400 stanovnika je evakuisano i smješteno u privremeni centar, dok su vatrogasci tokom cijele noći pokušavali da stave požar pod kontrolu.

Wildfire Out of Control in Norway: More Than 100 Homes Destroyed



Six helicopters have been deployed to fight a major wildfire in Norway.



In the Norwegian town of Krokstadelva, located in Drammen Municipality, more than 100 homes have been destroyed by a large wildfire that…pic.twitter.com/eMTER2r51e — Orla Joelsen (@OJoelsen)July 17, 2026

Policija je saopštila da za sada nema prijava o nestalim osobama, dok uzrok izbijanja požara još nije poznat. Širenje vatre dodatno je otežala blizina šumskog područja.

U gašenju je učestvovao veliki broj vatrogasaca, a korišćeni su i helikopteri. Ekipe su i jutros nastavile borbu sa vatrenom stihijom.

A house caught fire in Krokstadelva, Norwaypic.twitter.com/dq3bbWZ8Tz — Surajit (@surajit_ghosh2)July 18, 2026

Prema prvim informacijama, materijalna šteta je ogromna, a veliki dio pogođenog područja potpuno je uništen.