Nakon serijala tekstova MONDA koji je prepoznao trenutak da reaguje zbog gnusnog sadržaja jutjubera Faraona, on je priveden, pjesme se uklanjaju sa jutjuba i očekuje se dalja reakcija nadležnih organa.

Izvor: Printscreen/youtube/Faraon

Nakon što je portal Mondo.rsprvi pokrenuo pitanje odgovornosti zbog skandaloznih pjesama i spotova jutjubera i repera Faraona koji promoviše pedofiliju, uslijedila je i reakcija nadležnih institucija - policija ga je privela i u toku je pregledanje njegovog stana. Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) otkrilo je u saopštenju da su protiv njega tokom 2025. i 2026. godine već podnesene krivične prijave zbog krivičnih djela nedozvoljena polna radnja i polnog uznemiravanja nakon što je pokušao da obljubi više maloljetnih djevojčica.

O Faraonu bruje društvene mreže prethodnih nekoliko nedjelja zbog pjesme i spota "Žig zveri" u kojoj se u dječijoj igraonici sek**alizuju devojčice uzrasta manjeg od 18 godina. U spotu se vide plišane igračke, kašice za bebe, bukvar, a čak ima i scena u kojoj djevojka gasi rođendansku svjećicu na kojoj je broj jedan.

Vidi opis Faraon priveden nakon reakcije MONDA: Nikada da ne dozvolimo ovakav sadržaj našoj djeci Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Printscreen/youtube/Faraon Br. slika: 17 17 / 17

Ko je Faraon?

Faraon je jutjuber koji je dospio nedavno u žižu javnosti zbog pesme "Žig zveri". Prije toga je već privukao pažnju pjesmama "Krop top" i "Hello Kitty", a posljednjom pesmom "Žig zveri", koja je objavljena 30. juna ove godine, je prešao granicu ukusa i nakon toga to više ne može da se nazove umjetnošću.

U spotu te pjesme se vide plišane igračke, bukvar, kašice za bebe i se**ualizuju se djevojčice koje imaju manje od 18 godina. On je to sve predstavio kao umjetnost iako se tekst i spot pjesme ne slažu sa njegovim tvrdnjama o tome zbog jasnih i nedvosmislenih poruka koje šalje ova pjesma.

Kakav je tekst pjesme "Žig zveri"?

Intro: Faraon & ženski vokal

Sveti tatice, nisam bila dobra, hoćeš me kazniti?

Naravno dušo

Jej

Nežna sam ko cvijet, liži me ko med, faraonee

Poseduješ me, poljupci su tvojii, žig zveri

3, 2, 1...

Dolaze mi panteri

Strofa:

Murija, sudovi, krivično, delo

L-L-Like a motherfucking boss from narko kartelo (telo)

Posedujem tvoje telo (Ne)

Alo mala dole sedi

Refren:

Ye daddy daddy

Ye-ye-yes daddy daddy

Glava dole (dole)

Oči gore (gore)

Jezik napolje

Ah yes daddy daddy

Ye-ye-yes daddy daddy

Glava dole (dole)

Oči gore (gore)

Jezik napolje

Mmmmmmmmmm ah

Strofa:

Nema ni 18, a hoće da se treska

Ima sliku lične, mora da je neka greška

Stalno piše ah, ah prazna joj je sveska

Kaže ništa, ne uči, a kod mene sve zna

Zna, da pliva, al' voli da se davi

Profi prima, odbojkom se bavi

Princeza je fina, al' ostali su sami

O-o-ona voli kad boli

Kazni je k'o da su u školi

Ajmo na kolena pa moli, moli

Bogu se mole vernice

A Faraonima

Maloletnice

Faraon

Izvor: Printscreen/youtube/Faraon

Šta on misli o svojim pjesmama?

Faraon je prije pjesme "Žig Zveri" objavio dvije pjesme - "Hello Kity" koja je večeras skinuta sa Jutjuba i "Krop top". Prvije dvije pjesme imale su po više od milion pregleda, ali je "Hello Kity" upravo uklonjena sa Jutjuba.

"Što se mene tiče, za pedofiliju može smrtna kazna. Ja želim da budem roditelj.

Maloljetnice i pedofilija su dvije različite stvari. Ako je problem to što meni djevojke šalju kako pjevaju moje pjesme, mauču i laju - smiješno zvuči, ali je tako, i mole me da to objavljujem, jer njih to zabavlja i čini srećnima.

Ponavljam, mjauču i laju to su ljudi okarakterisali kao destruktivno po omladinu. Ja ne znam čemu takvo preglupo moralisanje. Nijedna sekunda mog predstavljanja ne navodi na zlo nekoga i ne čini zlo nekome", rekao je Faraon jednom prilikom o pjesmi "Hello Kity" za "Mondo.me".

Može li Faraon krivično da odgovara?

Nakon što je MONDO prvi pokrenuto pitanje odgovornosti i gašenja sadržaja koji je uvredljiv i pogrešan za omladinu zbog direktnih i nedvosmislenih aluzija na pedofiliju, kontaktirali smo advokaticu Ljubicu Raškov koja je objasnila pravne aspekte ovog zastrašujućeg slučaja. Sa stanovišta zakona, kako ona kaže, nema elemenata za pokretanje krivičnog postupka.

"U vezi reči teksta objavljene sporne pjesme, iako je moralno za osudu, ne utvrđuju se elementi nijednog krivičnog djela prema zakonodavstvu Republike Srbije. Navodi teksta predstavljaju audio aluzije.

Nažalost, koliko god da je tekst neprimjeren, ne krše se odredbe Krivičnog zakonika. Svakako da postoji osuda moralne prirode.

S obzirom na to da je spot objavljen na platformi Jutjuba, može se prijaviti kompaniji koja uređuje sadržaj iste, sa navodom da je neprimjerene sadržine da bude objavljen i da se prikazuje na platformi s obzirom na audio aluzije, te da nije u dobrobiti maloljetnika. Umjetničkim izražavanjem, koje je moralno za osudu, se zaobilaze odredbe zakona. Nažalost, nema povrede zakona iako su tekst i spot za osudu", objasnila je advokatica Raškov.

Faraon

Izvor: Printscreen/youtube/Faraon

Nismo se zaustavili - kontaktirali smo i produkciju koja stoji iza Faraona

MONDO se nije zaustavio na podizanju svijesti u javnosti i kontaktiranju nadležnih institucija. Kontaktirali smo i Toxic produkciju koja je potpisana ispod njegovog uznemirujućeg spota i njihov odgovor vam prenosimo u cijelosti.

Toxic produkcija je produkcija koja se bavi realizacijom različitih video i multimedijalnih projekata, pružajući klijentima profesionalne produkcione kapacitete, tehničku podršku, prostor i opremu za realizaciju njihovih ideja.

"Povodom spota izvođača Tiktokera Faraona koji je izazvao reakcije javnosti, želimo da naglasimo da Toxic produkcija nije učestvovala u kreiranju kreativnog koncepta, ideje, poruke niti umjetničkog izraza ovog projekta. Toxic produkcija je u ovom slučaju učestvovala isključivo kroz iznajmljivanje prostora i tehnike, bez učešća u kreativnom procesu.

Autorski pečat, kreativni pravac i odgovornost za sadržaj pripadaju autoru i izvođaču projekta.U budućnosti ćemo dodatno unaprediti proces odabira saradnji i projekata, kako bismo nastavili da gradimo reputaciju produkcije koja posluje u skladu sa profesionalnim standardima i vrijednostima koje zastupa već dugi niz godina", navodi se u njihovom odgovoru.

Pokrenuta peticija za gašenje

Javnost nije ostala gluva i nema na događaj koji je duboko uznemirio srpsko društvo. Društvene mreže su se usijale, brojni influenseri su se uključili, a građani su pokrenuli i peticiju za gašenje profila Faraona.

Peticija je imala oko 600 potpisa, dok je naglo skočila nakon serijala tekstova MONDO portala. Trenutno je na oko 1.500 potpisa i taj broj samo raste iz sata u sat.

Faraon

Izvor: pritnscreen/youtube/Faraon

Ako vidite isti ili sličan sadržaj možete reagovati i sami

Niko ne treba da ćuti na ovakav sadržaj, danas se svašta naziva "umjetnošću", pa i ovo. Kad god primijetite zloupotrebu maloljetnih lica, možete prijaviti nadležnim službama slanjem mejla na [email protected] i [email protected]. Takođe, ovakve i slične snimke možete prijaviti na Jutjubu klikom na tri tačke u desnom uglu, a potom na opciju Report.

Šta dalje?

Ministarstvo unutrašnjih poslova otkrilo je javnosti večerašnjim saopštenjem da su protiv njega već podnesene dvije krivične prijave tokom 2025. i 2026. godine. Riječ je o M.R. (31) iz Sremske Mitrovice koji je odranije dobro poznat policiji.

Kada god ubuduće bilo ko od nas primijeti isti ili sličan sadržaj, a nadamo se da nikome više neće pasti tako nešto na pamet, treba odmah dignuti glas i reagovati. Makar stajali i sami na braniku ispravnih vrijednosti koje i dalje postoje samo su potisnute usljed hiperprodukcije raznog sadržaja koji se predstavlja u današnje vreme kao umetnost.