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Teški uslovi na Ljubiću kod Prnjavora: Visoke temperature i rastinje otežavali gašenje požara

Teški uslovi na Ljubiću kod Prnjavora: Visoke temperature i rastinje otežavali gašenje požara

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Požar na planini LJubić kod Prnjavora stavljen je pod kontrolu, a na požarištu dežura pet radnika "Šumarije" kako bi spriječili ponovno aktiviranje vatre, rekao je komandir prnjavorske Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Dragan Miladinović.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

On je naveo da su vatrogasci dojavu o požaru primili sinoć u 21.28 časova od radnika "Šumarije".

"Na gašenju požara bila su angažovana tri vozila Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice, sedam vatrogasaca, pet mještana i 15 radnika `Šumarije`", rekao je Miladinović.

On je dodao da je gašenje bilo otežano zbog nepristupačnog terena, visokog rastinja i visoke temperature.

"Još nije poznato kolika je površina bila zahvaćena požarom jer uprava `Šumarije` nije izvršila procjenu", naveo je Miladinović.

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požar Prnjavor

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