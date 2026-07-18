Stanje na graničnim prelazima: Gdje se čeka najduže, a gdje je saobraćaj prohodan?

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Ivanica, Crveni Grm, Deleuša i Zupci pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz BiH, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

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Na prelazima Kostajnica, Gradina, Šamac, Svilaj, Prisika i Brčko dugo se čeka na ulazu u BiH.

Na graničnom prelazu Gradiška nema dužih zadržavanja na izlaznoj i ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza - na izlazu i ulazu u Hrvatsku.

Na ostalim prelazima zadržavanja su za sada do 30 minuta.

Iz AMS napominju da su gužve i duža zadržavanja na graničnim prelazima očekivani s obzirom na to da je sezona godišnjih odmora.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.