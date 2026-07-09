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Očekuju se gužve zbog sanacije prometne saobraćajnice: Vozačima u Banjaluci preporučeni alternativni pravci

Očekuju se gužve zbog sanacije prometne saobraćajnice: Vozačima u Banjaluci preporučeni alternativni pravci

Autor Dušan Volaš
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Zbog izvođenja radova na sanaciji Ulice Prvog krajiškog korpusa, saobraćaj će se na dionici od Ulice Vuka Karadžića do Ulice Pave Radana odvijati izmijenjenim režimom sve do 25. jula.

Sanacija Ulice Prvog krajiškog korpusa Izvor: Grad Banjaluka

Kako je saopšteno iz Gradske uprave Banjaluka, radovi obuhvataju obnovu kolovoza, što će doprinijeti većoj bezbjednosti i kvalitetnijem odvijanju saobraćaja na ovoj frekventnoj gradskoj dionici.

Tokom trajanja sanacije, saobraćaj će se odvijati jednom slobodnom kolovoznom trakom, uz naizmjenično propuštanje vozila, dok će regulacija saobraćaja biti obezbijeđena privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Iz Odjeljenja za saobraćaj i puteve apeluju na vozače da budu strpljivi i dodatno oprezni u zoni izvođenja radova.

S obzirom na to da je riječ o jednoj od najprometnijih saobraćajnica u užem centru grada, a posebno imajući u vidu gužve tokom saobraćajnog špica, vozačima se preporučuje korišćenje alternativnih pravaca kako bi se smanjilo zadržavanje i omogućio nesmetan protok vozila.

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Tagovi

Banjaluka saobraćaj

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