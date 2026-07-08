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Izmjena saobraćaja u Banjaluci zbog manifestacije "Ljeto na Vrbasu 2026"

Izmjena saobraćaja u Banjaluci zbog manifestacije "Ljeto na Vrbasu 2026"

Autor Haris Krhalić
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Zbog manifestacije "Ljeto na Vrbasu 2026", u nedjelju, 12. jula, biće privremeno zauzeta jedna saobraćajna traka.

Izmjena saobraćaja u Banjaluci zbog manifestacije "Ljeto na Vrbasu 2026" Izvor: Branislava Vukelić/Srna

U nedjelju, 12. jula, u vremenu od 10.00 do 20.00 časova, biće obustavljen saobraćaj, na način da se zauzme jedna (istočna) saobraćajna traka u Ulici cara Lazara, od kružnog toka (od Ulice Mirka Kovačevića) do Gradskog mosta, preko Gradskog mosta i u Ulici Patre, od Gradskog mosta do kružnog toka, zbog održavanja manifestacije „Ljeto na Vrbasu 2026“, saopšteno je iz Gradske uprave.

Za vrijeme trajanja obustave saobraćaja regulisanje i preusmjeravanje saobraćaja vršiće se na propisan način od strane pripadnika službenih lica MUP-a.

"Mole se svi učesnici u saobraćaju za oprez i razumijevanje, zbog otežanog odvijanja saobraćaja za vrijeme održavanja manifestacije 'Ljeto na Vrbasu 2026'", poručuju iz GU.

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Tagovi

Ljeto na Vrbasu saobraćaj obustava saobraćaja

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