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Zbog najavljenog nevremena: Otvaranje "Ljeta na Vrbasu" odgođeno za četvrtak

Zbog najavljenog nevremena: Otvaranje "Ljeta na Vrbasu" odgođeno za četvrtak

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Otvaranje tradicionalne manifestacije "Ljeto na Vrbasu" odgađeno je za sutra zbog najavljenih vremenskih nepriklika, potvrđeno je iz Turističke organizacije grada Banjaluka.

Otvaranje "Ljeta na Vrbasu" odgođeno za četvrtak Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Samostalni stručni saradnik u toj organizaciji Milica Radović rekla je da će manifestacija svečano biti otvorena sutra u 20.00 časova na tvrđavi Kastel – Kula jedan, te da su izjave za medije planirane u 19.45 časova.

Ona je navela da će svečano otvaranje obilježiti i predstavljanje potpuno obnovljene kule, jednog od najznačajnijih simbola kulturno-istorijskog nasljeđa Banjaluke.

Manifestaciju na Vrbasu prvi put su organizovali članovi Kluba akademičara Banjaluka 1953. godine pod nazivom "Karneval na Vrbasu".

Krajem sedemdesetih godina manifestacija mijenja ime u "Susreti na Vrbasu", a od 1995. dobija današnje ime.

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Banjaluka Ljeto na Vrbasu

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