Počinje "Ljeto na Vrbasu": Mjesec dana koncerata, filmova, skokova i zabave u Banjaluci

Banjaluka će i ovog ljeta biti domaćin tradicionalne manifestacije "Ljeto na Vrbasu", koja već decenijama okuplja sugrađane i posjetioce kroz bogat program kulturnih, turističkih, sportskih i zabavnih sadržaja.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Samostalni stručni saradnik u Turističkoj organizaciji grada Banjaluka Milica Radović je rekla da ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve veći broj gostiju iz regiona i inostranstva, potvrđujući status Banjaluke kao grada otvorenog za kulturu, sport i dobru zabavu.

Ovogodišnje izdanje manifestacije biće otvoreno sutra na tvrđavi Kastel sa početkom u 21.00 čas.

Radovićeva je rekla da će svečano otvaranje obilježiti i predstavljanje potpuno obnovljene kule, jednog od najznačajnijih simbola kulturno-istorijskog nasljeđa Banjaluke.

Ona je navela da će u četvrtak, 2. jula, od 19.00 časova kod Dajak pristaništa u Obilićevu, biti upriličen program za najmlađe pod nazivom "Oflajn dej - kliker, a ne klik", sa ciljem promocije druženja u prirodi.

"Svi ljubitelji sedme umjetnosti moći će i ove godine da uživaju u filmovima na otvorenom, a projekcije su zakazane za 14. i 28. jul od 21.00 čas na platou ispred tvrđave Kastel", kaže Radovićeva.

Ona je navela da sredina jula donosi izuzetno bogat vikend program na tvrđavi Kastel koji uključuje muzički festival "Riversajd" koji će kao potpuni novitet u sklopu manifestacije, biti održan 10. i 11. jula.

Subota, 11. jul, od 19.00 časova, rezervisana je za ljubitelje vrhunskih vina.

"U nedjelju, 12. jula, sve posjetioce očekuju tradicionalni skokovi sa Gradskog mosta. Riječ je o jednom od najatraktivnijih i najposjećenijih događaja manifestacije koji svake godine okuplja najbolje skakače i brojne ljubitelje ovog specifičnog sporta", kazala je Radovićeva.

Prema njenim riječima, u drugoj polovini mjeseca program se nastavlja muzičkim i tradicionalnim sportskim sadržajima.

Radovićeva kaže da će "Vibras fest" biti održan 21. i 22. jula uveče na Kuli jedan tvrđave Kastel.

"Trka dajak čamaca - simbol Banjaluke i rijeke Vrbas tradicionalno će spustiti zavjesu na ovogodišnju manifestaciju. Trka je zakazana za posljednji dan manifestacije, 28. jula, sa početkom u 17.00 časova", kaže ona.

Manifestaciju na Vrbasu su prvi put organizovali članovi Kluba akademičara Banjaluka 1953. godine pod nazivom "Karneval na Vrbasu".

Krajem sedemdesetih godina manifestacija mijenja ime u "Susreti na Vrbasu", a od 1995. dobija današnje ime.

(Srna)