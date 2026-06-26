"Ljeto na Vrbasu" počinje 1. jula, objavljen program manifestacije

Banjaluka će i ovog ljeta biti domaćin tradicionalne manifestacije "Ljeto na Vrbasu" koja će ove godine biti otvorena 1. jula na tvrđavi Kastel.

Izvor: Branislava Vukelić/Srna

Gradska uprava je saopštila da je otvaranje manifestacije predviđeno u 21 čas uz svečano predstavljanje potpuno obnovljene kule.

Već narednog dana, 2. jula od 19.00 časova kod Dajak pristaništa u Obilićevu biće upriličena manifestacija "Offline day – Kliker, a ne klik", koja je namijenjena najmlađim sugrađannima.

"Svi ljubitelji dobrog filma moći će i ove godine da uživaju u biskopom pod otvorenim nebom i to 14. i 28. jula od 21.00 čas na platou ispred tvrđave Kastel. Subota, 11. jul je rezervisan za Vinski festival na tvrđavi Kastel od 19.00 časova, a novitet u sklopu manifestacije 'Ljeto na Vrbasu' jeste i muzički festival na vodi 'Riverside', koji će biti održan 10. i 11. jula", navedeno je u saopštenju.

U nedjelju, 12. jula sve posjetioce očekuju tradicionalni skokovi sa Gradskog mosta, jedan od najatraktivnijih i najposjećenijih događaja manifestacije, koji svake godine okupljaju najbolje skakače i brojne ljubitelje ovog jedinstvenog sporta.

"Vibras fest" biće održan 21. i 22. jula na Kuli 1 tvrđave Kastel od 21.00 čas, a trka dajak čamaca tradicionalno će spustiti zavjesnu na ovogodišnju manifestaciju "Ljeto na Vrbasu" od 17.00 časova.