Devastirane kabine za presvlačenje na plaži kod Zelenog mosta u Banjaluci biće sanirane naredne sedmice, rečeno je iz Odjeljenja za komunalne poslove.
Sanacija devastiranih kabina za presvlačenje na plaži kod Zelenog mosta u Banjaluci, zbog čijeg uništavanja su negodovali brojni Banjalučani, uslijediće naredne sedmice, rečeno je u gradskom Odjeljenju za komunalne poslove.
"Nadležno odjeljenje je upoznato sa ovim problemom koji je nastao kao posljedica vandalizma, odnosno neodgovornog ponašanja pojedinaca. Sanacija će biti izvršena naredne sedmice, a mi apelujemo na sugrađane da zajedno čuvamo gradsku imovinu, jer samo odgovornim ponašanjem možemo doprinijeti ljepšem, uređenijem i funkcionalnijem okruženju za sve", naveli su iz Odjeljenja za komunalne poslove.
Naredne sedmice sanacija uništenih kabina za presvlačenje kod Zelenog mosta
Kabine za presvlačenje na banjalučkoj plaži kod Zelenog mosta skoro su potpuno uništene, a brojni kupači koji spas od vrućina traže u Vrbasu apelovali su da ih nadležne gradske službe obnove.