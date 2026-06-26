Naredne sedmice sanacija uništenih kabina za presvlačenje kod Zelenog mosta

Devastirane kabine za presvlačenje na plaži kod Zelenog mosta u Banjaluci biće sanirane naredne sedmice, rečeno je iz Odjeljenja za komunalne poslove.

Izvor: Srna/Bojan Rečević

Sanacija devastiranih kabina za presvlačenje na plaži kod Zelenog mosta u Banjaluci, zbog čijeg uništavanja su negodovali brojni Banjalučani, uslijediće naredne sedmice, rečeno je u gradskom Odjeljenju za komunalne poslove.

"Nadležno odjeljenje je upoznato sa ovim problemom koji je nastao kao posljedica vandalizma, odnosno neodgovornog ponašanja pojedinaca. Sanacija će biti izvršena naredne sedmice, a mi apelujemo na sugrađane da zajedno čuvamo gradsku imovinu, jer samo odgovornim ponašanjem možemo doprinijeti ljepšem, uređenijem i funkcionalnijem okruženju za sve", naveli su iz Odjeljenja za komunalne poslove.

Kabine za presvlačenje na banjalučkoj plaži kod Zelenog mosta skoro su potpuno uništene, a brojni kupači koji spas od vrućina traže u Vrbasu apelovali su da ih nadležne gradske službe obnove.