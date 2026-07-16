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Najveće "ostrvo" na kopnu: Ovaj grad je potpuno izolovan, do njega ne vode putevi i ne može svako da ga posjeti

Najveće "ostrvo" na kopnu: Ovaj grad je potpuno izolovan, do njega ne vode putevi i ne može svako da ga posjeti

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Noriljsk, najsjeverniji grad na svijetu, suočava se sa ekstremnim uslovima i izolacijom bez puteva.

Noriljsk: Najsjeverniji grad i "ostrvo" na kopnu Izvor: Alexander Manzyuk / AFP / Profimedia

U srcu sibirskog Arktika, okružen hiljadama kilometara nepregledne i surove tundre, leži Noriljsk - grad koji prkosi logici savremenog svijeta i urbanizma. Iako u njemu živi više od 170.000 ljudi, on je za ostatak Rusije i planete praktično nepristupačan kopnenim putem.

Noriljsk je najsjeverniji grad na svijetu sa više od 100.000 stanovnika, ali ono što ga čini istinskim fenomenom jeste činjenica da do njega ne vodi nijedan put, niti pruga. On je, u svakom smislu te riječi, izolovan kao ostrvo usred beskrajnog kopna.

Da biste razumjeli zašto je to tako, morate prvo sagledati surovost predjela u kojem je ovaj grad podignut.

Noriljsk se nalazi na oko 300 kilometara sjeverno od Arktičkog kruga. Prvi i najznačajniji razlog za nedostatak puteva je permafrost - večno zamrznuto tlo koje dopire do stotina metara u dubinu. Izgradnja auto-puta preko ovakvog terena je inženjerska noćna mora.

Tokom kratkih ljeta, površinski sloj tla se blago otapa, pretvarajući tundru u nepreglednu močvaru. Bilo kakav asfaltni put bi pod uticajem sezonskog širenja i skupljanja leda popucao i propao u blato već nakon prve sezone. Troškovi održavanja hiljada kilometara puta kroz takav ambijent bili bi astronomski čak i za ruske standarde, a put bi zahtijevao rekonstrukciju gotovo svakih nekoliko mjeseci.

Zatim, tu je klima koja ne prašta greške. Noriljsk je pod snijegom oko devet mjeseci godišnje, a temperature redovno padaju ispod -50 stepeni Celzijusa. Snježne oluje, koje lokalno stanovništvo naziva "purga", toliko su snažne da vjetar može prevrnuti automobile, dok nanosi snijega dostižu visinu višespratnica.

Čak i da postoji auto-put koji povezuje Noriljsk sa 2.000 kilometara udaljenim Krasnojarskom, on bi bio neprohodan 270 dana u godini. Održavanje takve saobraćajnice prohodnom bilo bi fizički nemoguće, a svaki kvar na vozilu ili zastoj u mećavi na toj udaljenosti značio bi sigurnu smrt za putnike.

Život na "vazdušnom mostu" i strateška izolacija

Zbog ove prirodne blokade, Noriljsk se oslanja isključivo na dva "mosta" sa ostatkom svijeta. Prvi je aerodrom Alikelj, koji predstavlja jedinu putničku vezu tokom cijele godine, mada letovi često bivaju odloženi danima zbog ekstremnih vjetrova i slabe vidljivosti. Drugi je luka Dudinka na moćnoj rijeci Jenisej.

Dudinka je ključna arterija grada: preko nje se ogromnim brodovima doprema sve - od hrane i lijekova do teške industrijske mašinerije. Tokom zime, moćni nuklearni ledolomci krče put kroz zaleđeno Karsko more kako bi omogućili snabdijevanje, dok se ljeti koriste rečni barži iz pravca Krasnojarska.

Ovakva odsječenost stvorila je specifičan mentalitet, ali i neuobičajenu ekonomiju. Automobili u Noriljsku su česta pojava, ali oni gotovo nikada ne napuštaju gradske ulice. Da biste dopremili vozilo u grad, morate ga platiti da bude prevezeno teretnim brodom, što često košta više od samog automobila. Kada auto "završi radni vijek", on obično ostaje u gradu kao staro gvožđe, jer je transport olupine nazad na "kopno" čisti finansijski gubitak.

Na kraju, Noriljsk ima i specifičan administrativni status "zatvorenog grada". Za strane državljane potrebna je posebna dozvola Federalne službe bezbjednosti (FSB) kako bi ga posjetili. Ova bezbjednosna izolacija, u kombinaciji sa geografskom neminovnošću, čini Noriljsk mjestom gdje se ne dolazi slučajno.

On ostaje trajni spomenik ljudskoj izdržljivosti i industrijskoj ambiciji, zarobljen u vječnom ledu, bez ijednog puta koji vodi ka izlazu, ali sa zajednicom koja je naučila da funkcioniše tamo gdje priča o civilizaciji, barem onoj na točkovima, obično prestaje.

(Euronews/MONDO)

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Rusija Artik saobraćaj gradovi

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