Više od polovine ljudi na planeti živi u urbanim sredinama: Ovo je 20 najvećih gradova na svijetu po broju stanovnika

Svjetski dan stanovništva 11. jula 2026. godine fokusira se na demografske trendove i uticaj urbanih sredina na mlade.

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Svake godine, 11. jula, Svjetski dan stanovništva skreće pažnju na demografske trendove koji mijenjaju društva širom svijeta. U 2026. godini Ujedinjene nacije obilježavaju ovaj dan pod sloganom "Ostvarivanje nada i težnji mladih – danas i u budućnosti", ističući da na odluke mladih o obrazovanju, zaposlenju, stanovanju, partnerskim odnosima i zasnivanju porodice sve više utiču gradovi u kojima žive.

Ovogodišnja kampanja zasniva se na istraživanju "Životi, izbori i budućnost", globalnoj anketi u kojoj je učestvovalo više od 108.000 mladih odraslih osoba iz 73 zemlje, i naglašava blisku povezanost između demografskih promjena i društvenih, ekonomskih i prostornih uslova u gradovima, piše archdaily.

Pošto danas više od polovine svjetskog stanovništva živi u urbanim sredinama, a procjenjuje se da će taj udio do 2050. godine dostići gotovo 70 odsto, gradovi ostaju u središtu demografskih promjena.

Kontinuirani rast urbanih područja stvara sve veći pritisak na stanovanje, infrastrukturu, saobraćajne mreže, javne prostore i prilagođavanje klimatskim promjenama, istovremeno naglašavajući značaj arhitekture, urbanističkog planiranja i javnih politika u stvaranju inkluzivnijih i otpornijih gradova.

Demografski trendovi takođe pokazuju gdje su ovi pritisci najizraženiji, pružajući uvid u metropolitanske oblasti koje nastavljaju da se najbrže razvijaju.

U nastavku pogledajte listu 20 najmnogoljudnijih gradova svijeta u 2026. godini, prema najnovijim dostupnim procjenama organizacije Pregled svjetske populacije (WPR), zajedno sa podacima o godišnjem rastu broja stanovnika svakog grada u odnosu na prethodnu godinu.

1. Šangaj, Kina

Populacija: 24,722,254 (1.93%)

2. Delhi, Indija

Populacija: 23,390,383 (2.42%)

3. Kinšasa, DR Kongo

Populacija: 21,852,144 (5.13%)

4. Mumbaj, Indija

Populacija: 21,782,818 (1.13%)

5. Peking, Kina

Populacija: 21,571,693 (2.06%)

6. Karači, Pakistan

Populacija: 21,243,390 (4.03%)

7. Šenžen, Kina

Populacija: 20,622,629 (2.64%)

8. Guangdžou, Kina

Populacija: 18,515,410 (2.23%)

9. Kano, Nigerija

Populacija: 17,510,247 (3.16%)

10. Čengdu, Kina

Populacija: 15,831,571 (2.44%)

11. Istanbul, Turska

Populacija: 15,791,519 (0.29%)

12. Bengaluru, Indija

Populacija: 15,565,994 (4.1%)

13. Kolkata, Indija

Populacija: 15,440,671 (0.63%)

14. Lagos, Nigerija

Populacija: 14,881,845 (2.38%)

15. Lahore, Pakistan

Populacija: 14,062,745 (2.64%)

16. Moskva, Rusija

Populacija:13,399,945 (0.95%)

17. Čenaj, Indija

Populacija: 13,109,989 (2.81%)

18. Džakarta, Indonezija

Populacija: 12,545,537 (1.68%)

19. Ćingjang, Kina

Populacija: 12,361,093 (1.8%)

20. Johanezburg, Južnoafrička Republika

Populacija: 12,043,175 (2.88%)

(MONDO)