Ovo su najpoželjniji gradovi za život u 2026. godini: Jedan već drugu godinu zaredom drži 1. mjesto

Titulu najboljeg grada za život i ove godine je odneo Kopenhagen, a na listi su se našli i Beč, Melburn, Sidnej i Cirih.

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Mjesto u kojem živimo može značajno da utiče na svakodnevni život jer od njega zavisi koliko lako stižemo do posla, kakvav je kvalitet zdravstvene zaštite, pa sve do toga kakve su nam mogućnosti da slobodno vrijeme provedemo u prirodi ili u obilasku kulturnih sadržaja.

Upravo su ti faktori presudni u analizi globalnog indeksa života koje svake godine objavljuje The Economist Intelligence Unit.

Na rang-listi se našlo 173 gradova širom svijeta, a ocjenjivani su prema:

stabilnosti,

zdravstvenoj zaštiti,

obrazovanju,

infrastrukturi, kao i

kulturnoj ponudi i životnoj sredini.

Top 10 gradova za život u 2026. godini

Kopenghagen Beč Melburn Sidnej Cirih Ženeva Osaka Adelejd Vankuver Tokio

Kako bi otkrio šta ove gradove zaista čini posebnim za svakodnevni život, BBC je razgovarao sa njihovim stanovnicima i pitao ih zbog čega vole da žive baš tu, kao i koja mesta preporučuju posjetiocima koji žele da grad dožive kao lokalci.

1. Kopenhagen

Danska prestonica zadržala je prvo mjesto zahvaljujući maksimalnim ocjenama za stabilnost, obrazovanje i infrastrukturu, dok je veoma visoko ocijenjena i kada je reč o kulturi i životnojsredini. Stanovnici kažu da se kvalitet života ovde ogleda u jednostavnim svakodnevnim navikama.

Do posla se uglavnom stiže biciklom, a tokom leta mnogi posle radnog dana odlaze na kupanje u gradskoj luci, čija je voda dovoljno čista za plivanje. Grad je prilagođen pješacima i biciklistima, pa se većina svakodnevnih obaveza može da se završi bez automobila.

2. Beč

Beč je zauzeo drugo mjesto, pre svega zahvaljujući vrhunskim ocjenama za zdravstvo i obrazovanje. Lokalci ističu da je najveća prednost austrijske prestonice osjećaj mira uprkos tome što je reč o milionskom gradu. Dobro organizovanjavni prevoz, mogućnost da se veliki dio centra obiđe pješke i brojni parkovi doprinose opuštenijem načinu života.

Vidi opis Ovo su najpoželjniji gradovi za život u 2026. godini: Jedan već drugu godinu zaredom drži 1. mjesto Turisti, koji su posetili Beč, kažu da nije samo grad impozantnih znamenitosti, već i prostor koji podstiče opuštanje i povezivanje. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Marina Cvetković Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Mistervlad/Shutterstock Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Muellek/Shutterstock Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MONDO / Marko Čavić Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Natalia Bostan/Shutterstock Br. slika: 5 5 / 5

Među omiljenim mjestima izdvajaju pijacu Kučkermarkt, tradicionalne vinske gostionice na obodu grada i brojne kafiće u kojima se, kako kažu, vreme odvija sporije nego u većini evropskih metropola.

3. Melburn

Treće mjesto pripalo je Melburnu, koji je posebno pohvaljen zbog bogate kulturne scene i kvaliteta životne sredine. Lu Mekgregor, Škotlanđanka koja već 20 godina živi u Melburnu, slaže se sa tim.

"Futskrej je moj kraj i jedno od najboljih mesta u gradu za hranu i piće. Tu su zastupljene sve kulture, sve kuhinje svijeta i uvek vlada živahna atmosfera. Ficroj ima sjajne male barove i prodavnice vintidž garderobe, a Sent Kilda je savršena za šetnju uz plažu, dok je Karlton teško nadmašiti kada je reč o italijanskoj hrani i šetnji kroz prelijepe stare ulice", istakla je.

Stanovnici preporučuju posetiocima da pored poznatih znamenitosti obiđu umetničke uličice, državnu biblioteku, galerije i parkove u kojima se svakodnevno okupljaju porodice, sportisti i vlasnici pasa.

4. Sidnej

Sidnej se našao na četvrtom mestu sa maksimalnim ocjenama za zdravstvo i obrazovanje. Prema riječima stanovnika, ono što ovaj grad izdvaja jeste spoj velikog grada i prirode. Bez obzira na to gde živite, plaže, zaliv ili planine udaljeni su svega kratkom vožnjom.

Lokalci posebno ističu multikulturalne četvrti poput Bervuda, gde možete da probate specijalitete iz različitih dijelova svijeta, ali i da osetite snažnu sportsku kulturu koja predstavlja važan deo svakodnevnog života.

Džuli Livni, francuska dizajnerka nakita koja je živela na četiri kontinenta, i dalje je iznenađena svakodnevnim životom u Sidneju.

"Ljudi ne čekaju vikend da bi otišli na plažu već su to uklopili u svoju svakodnevnu rutinu", rekla je ona i dodala da za nju kvalitet života počinje jutarnjim šetnjama sa prijateljicama od Bondija do Brontea, dok izlazi sunce.

5. Cirih

Na petom mjestu našao se Cirih, koji godinama važi za jedan od gradova sa najvišim kvalitetom života na svijetu. Stanovnici ističu da su najveće prednosti bezbjednost, efikasan javni prevoz, uređene javne površine i blizina prirode.

Čak i poslije cijelog života provedenog u Cirihu, kreatorka sadržaja Manuela Leonhard i dalje se oduševljava time koliko je grad besprijekorno uređen i održavan.

"Bez obzira na to koji se veliki događaj održi u Cirihu, već sledećeg jutra ne možete ni da primetite da se bilo šta dešavalo prethodne večeri. To me svaki put iznova oduševi".

Jezero, parkovi i planine nalaze se na svega nekoliko minuta od centra, pa mnogi slobodno vreme provode na otvorenom.

Uz razvijenu privredu, kvalitetne javne usluge i visok životni standard, Cirih i ove godine potvrđuje reputaciju jednog od najpoželjnijih mjesta za život.

(MONDO)