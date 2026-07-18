Preminuo Darko Gunjić Gunja, legendarni glas banjalučkog radija

Banjaluka se oprašta od Darka Gunjića Gunje, dugogodišnjeg radijskog voditelja Big radija i člana benda Balkan Ekspres.

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Banjaluka se oprašta od Darka Gunjića Gunje, jednog od najprepoznatljivijih radijskih voditelja čiji je glas decenijama bio dio svakodnevice brojnih slušalaca.

Gunjić je najveći dio svoje karijere proveo na Big radiju, gdje je od sredine devedesetih godina uređivao i vodio brojne emisije. Među njima se posebno izdvajala kultna "BlaBlaonica", po kojoj ga pamte generacije slušalaca.

Bio je prepoznatljiv po svom glasu, duhovitosti, neposrednom pristupu i velikoj ljubavi prema muzici, zbog čega je ostavio dubok trag na radijskoj sceni Republike Srpske.

Osim rada u medijima, Gunja je bio i član banjalučkog rok benda Balkan Ekspres, u kojem je takođe ostavio značajan doprinos lokalnoj muzičkoj sceni.