Bjesne požari u Kanadi, Tramp prijeti carinama zbog dima koji stiže u SAD

Donald Tramp optužio je Kanadu zbog dima od šumskih požara koji se širi u SAD i najavio da bi trošak zagađenja mogao biti dodat na postojeće carine.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp optužio je Kanadu da nije adekvatno upravljala šumama, zbog čega se dim od velikih šumskih požara proširio na dijelove Sjedinjenih Američkih Država, te najavio da bi trošak tog zagađenja mogao biti uračunat u carine koje Kanada već plaća.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je naveo da će razgovarati s kanadskim premijerom kako bi saznao kakav je plan vlasti za suzbijanje požara koji posljednjih sedmica utiču na kvalitet vazduha u pojedinim dijelovima SAD-a.

"Trošak tog zagađenja moraće, nužno, biti dodat carinama koje Kanada trenutno plaća", poručio je Trump, ne iznoseći detalje o tome kako bi takva mjera bila sprovedena.

Prema dostupnim podacima, širom Kanade trenutno je aktivno 893 požarišta, od kojih je 209 van kontrole.

Dim izazvan požarima značajno je pogoršao kvalitet vazduha u Torontu, najvećem kanadskom gradu, ali i na istoku Sjedinjenih Država, što je izazvalo zabrinutost i uoči finala Svjetskog prvenstva koje se ovog vikenda održava u blizini Njujorka.

Posebno teška situacija je u provinciji Ontario, koja je u četvrtak zatražila pomoć savezne vlade u borbi protiv požara.

Trump je poručio da smatra Kanadu odgovornom zbog, kako je naveo, neadekvatnog održavanja šuma i niskog rastinja.

"Smatramo Kanadu odgovornom za to što ne održava adekvatno svoje šume i nisko rastinje, zbog čega u SAD bez ikakve potrebe dolazi prljav, zagađen i nezdrav vazduh čiji je kvalitet opasan i potpuno neprihvatljiv", naveo je američki predsjednik.