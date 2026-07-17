Zbog straha od širenja lažnih tvrdnji o izborima: Vodeće televizijske kuće odbile uživo prenositi Trampovo obraćanje

Dvije od tri vodeće američke televizijske mreže i CNN odbili su da u udarnom terminu prenose obraćanje predsjednika Donalda Trampa, što je izazvalo njegov oštar odgovor.

Izvor: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Dvije od tri vodeće američke televizijske kuće, kao i kablovski kanal CNN, donijeli su odluku da na svojim glavnim platformama ne prenose govor predsjednika Donalda Trampa u udarnom terminu.

Ovaj nesvakidašnji potez izazvao je oštru reakciju predsjednika, koji je ponovo izvršio do sada nezapamćen pritisak na američke medije. Govor je održan u četvrtak i bio je fokusiran na bezbjednost izbora, svega četiri mjeseca prije ključnih srednjoročnih izbora u zemlji.

Tokom svog obraćanja iz Istočne sobe Bijele kuće, Tramp je izjavio da televizijske kuće koje nisu prenosile njegov govor učestvuju u zavjeri i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvole za rad. On je ABC i NBC nazvao izvorima lažnih vijesti, naglašavajući da bi ovakva vrsta prevare morala da rezultira oduzimanjem licenci.

Medijski stručnjaci podsjećaju da televizijske kuće imaju široka prava garantovana Prvim amandmanom američkog Ustava da same odlučuju šta će emitovati, iako su istorijski gledano emiteri uglavnom prenosili ovakva predsjednička obraćanja zbog njihovog javnog značaja.

Uoči samog govora, portparolka Bijele kuće Karolin Levit izjavila je na konferenciji za medije da je vrlo moguće da će Tramp na samom početku govoriti i o situaciji sa Iranom, kao i o ekonomiji. Ona je istakla da je to razlog više da televizije prenose događaj uživo i da ga građani prate.

Izvor: Kenny HOLSTON / AFP / Profimedia

Tramp je u govoru kratko pomenuo američko-izraelski rat protiv Irana, za koji je naveo da Sjedinjene Države pobjeđuju, a ekonomiju je ocijenio kao najbolju u istoriji, ali je najveći dio vremena posvetio optužbama o bezbjednosti izbora. Između ostalog, deklasifikovao je obavještajne podatke za koje tvrdi da dokazuju miješanje Kine u američke izbore, čime je ponovo pokrenuo svoje dugogodišnje napade na izborni sistem.

To je uradio uprkos zvaničnoj procjeni američkih obavještajnih službi koje nisu pronašle dokaze da je Peking uticao na izbore 2020. godine, koje je Tramp izgubio.

Pojedine demokrate, uključujući kongresmenku Aleksandriju Okasio-Kortez iz Njujorka, prethodno su pozvale medijske mreže da ne prenose ovaj govor, tvrdeći da će predsjednik ponovo iznijeti već opovrgnute tvrdnje o izbornoj krađi.

Tramp već godinama širi sumnje u izborne rezultate, lažno tvrdeći da su izbori 2020. godine bili namješteni, da je glasanje putem pošte prepuno prevara, da su glasačke mašine podložne manipulacijama i da stranci masovno glasaju.

Alternativne platforme i odluke emitera

Sve tri mreže koje su odbile direktan prenos na glavnim kanalima ponudile su alternativne platforme sa znatno manjim brojem gledalaca. Portparol ABC-ja saopštio je da je prenos išao preko njihove striming platforme ABC News Live i preko ABC News radija, a ne na glavnom kanalu. NBC je govor prenosio na svom besplatnom striming servisu NBC NOW, dok su u CNN-u odlučili da prate situaciju i obezbijede prenos uživo na svom sajtu i pretplatničkom striming kanalu CNN All Access.

Za razliku od njih, televizija CBS je prekinula redovni program kako bi prenijela predsjednikov govor.

Ipak, rekavši gledaocima da je većina onoga što je predsjednik ranije govorio na ovu temu zapravo neistina, ali da CBS prenosi događaj jer je to vijest, a njihov posao je da izvještavaju.

CBS je prekinuo prenos nakon petnaestak minuta kako bi demantovao Trampove tvrdnje o izbornim prevarama. Fox News je prenosio govor uživo, a preuzeli su ga i pojedini lokalni Fox emiteri, uključujući i onaj u Njujorku. Ova mreža inače prenosi sve Trampove govore, ali je 2023. godine morala da plati 787,5 miliona dolara odštete u tužbi za klevetu zbog prenošenja lažnih tvrdnji o izborima 2020. godine.