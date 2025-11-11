logo
"Ludom" vožnjom se hvalio na internetu: Vozač BMW-a jurio 155 km/h gdje je ograničenje 60

"Ludom" vožnjom se hvalio na internetu: Vozač BMW-a jurio 155 km/h gdje je ograničenje 60

Autor Dušan Volaš
0

Policija MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona upozorava na sve češće i ozbiljnije slučajeve ekstremnog prekoračenja dopuštene brzine, a posebno na neodgovorno ponašanje mladih vozača koji svoje riskantne podvige snimaju i objavljuju na društvenim mrežama.

Vozač BMW-a jurio 155 km/h gdje je ograničenje 60 Izvor: MUP ZHK

Posljednji takav zabilježeni slučaj dogodio se na magistralnom putu Grude – Posušje, gdje je policija registrovala drastično kršenje propisa. Naime, vozač vozila BMW jurio je čak 155 km/h na dionici puta gdje je dopuštena brzina svega 60 km/h!

Ne samo da je vozač ugrozio sve učesnike u saobraćaju, već je pritom svoju suludu vožnju snimao i objavljivao na internetu. Protiv ovog vozača će, kako je saopšteno, biti preduzete sve zakonom propisane mjere.

U MUP-u ZHK naglašavaju da je ovakvo ponašanje postalo, nažalost, sve učestalije i izrazito opasno, a nerijetko završava teškim saobraćajnim nesrećama. Policijski službenici su tokom nedavne noćne akcije pojačane kontrole prometa, koja je sprovedena od 1. do 12. oktobra 2025. na području Posušja i Ljubuškog, evidentirali zabrinjavajući broj prekršaja, što potvrđuje opasnost na putevima.

Tokom navedenog perioda, čak 47 vozača sankcionisano je zbog prekoračenja brzine zabilježenih radarskim sistemom "Eunomia SM21". Posebno zabrinjava podatak da je kod 27 vozača brzina bila više nego dvostruko veća od dozvoljene. Istovremeno, 19 vozača isključeno je iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola.

Policija upućuje apel svim vozačima da prilagode brzinu uslovima na putu, da ne konzumiraju alkohol prije vožnje i da se suzdrže od objavljivanja snimaka rizične vožnje, jer takvi snimci služe samo kao dokaz za sankcionisanje neodgovornog ponašanja.

Tagovi

vožnja brzina saobraćaj vozači

Još iz INFO

