Crnadak: Dio opozicije priprema saradnju sa SNSD-om, sprema se i kupovina glasova

Igor Crnadak poručio je da pojedini opozicionari pripremaju teren za saradnju sa dijelovima vlasti nakon izbora te najavio mjere protiv političkih pritisaka.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak ocijenio je da unutar opozicije postoje pojedinci čije izjave, kako tvrdi, ukazuju na mogućnost postizborne saradnje sa dijelovima vlasti, umjesto zajedničkog djelovanja s ciljem političkih promjena u Republici Srpskoj.

Crnadak je poručio da će građani odlučiti ko predstavlja stvarnu alternativu SNSD-u, ističući da je njegova stranka u više navrata predlagala rješenja koja bi okupila opoziciju.

"Građani će odlučivati ko je i kakva alternativa SNSD vlasti. Neke izjave pojedinih opozicionara djeluju kao priprema terena za saradnju sa dijelovima režima nakon izbora, kako bi se spriječile suštinske promjene. Svaki put sam nudio rješenja koja uključuju i okupljaju sve nas na opozicionoj strani, a kao odgovore najčešće smo slušali da neko treba da bude isključen ili da otpadne", rekao je Crnadak.

Dodao je da PDP RS, kako tvrdi, na terenu ima veliku podršku građana, te da ljudi očekuju stvarne promjene, a ne, kako je naveo, „istu priču u drugom pakovanju“.

Tvrdnje o kupovini glasova

Govoreći o predstojećim izborima, Crnadak je optužio vladajući SNSD da se, zbog izmijenjenih izbornih okolnosti, okreće drugim načinima uticaja na birače.

Kao primjer naveo je Doboj, tvrdeći da je gradski budžet u izbornoj godini povećan sa 80 na 130 miliona KM.

"To pokazuje koliko je režim pogođen činjenicom da više neće moći krasti glasove na biračkim mjestima, pa fokus prebacuje na pojačanu kupovinu i pritiske. Zar nije bolje da opozicija ponudi odgovor i zaštiti građane od brutalnih pritisaka i kupovine glasova, koja se sprema preko slanja ogromnog novca u gradske i opštinske budžete, umjesto što raspravlja o tome ko je otpao, a ko je upao", rekao je Crnadak.

Predsjednik PDP RS najavio je da će njegova stranka predložiti konkretne mehanizme zaštite zaposlenih u javnom sektoru za koje tvrdi da su izloženi političkim pritiscima.

Prema njegovim riječima, ti pritisci uključuju politički mobing, ucjene u vezi sa produženjem ugovora o radu, zahtjeve za prikupljanje takozvanih sigurnih glasova, obavezno prisustvo stranačkim skupovima, kontrolu privatnih naloga na društvenim mrežama, kao i zahtjeve za fotografisanje glasačkih listića.

"PDP Republike Srpske će ponuditi odgovor na ove nezakonite pritiske koji su već počeli. Nadamo se da će ga kolege iz opozicije prihvatiti", poručio je Crnadak.

On je zaključio da je, prema njegovoj ocjeni, najveći uspjeh njegove stranke to što je sačuvala ideju političkih promjena u Republici Srpskoj u kojoj će, kako je naveo, vladati zakon i institucije, a ne pojedinci.