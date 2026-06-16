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Nakon tri decenije čekanja: Butan formalno priznao Hrvatsku

Nakon tri decenije čekanja: Butan formalno priznao Hrvatsku

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Butan je formalno priznao Hrvatsku, 34 godine od proglašenja nezavisnosti.

Butan priznao Hrvatsku Izvor: MONDO/MARIO MILOJEVIĆ

Iz hrvatskog Ministarstva spoljnih i evropskih poslova saopšteno je da su odnosi sa Butanom održavani u okviru UN, ali je formalno priznanje važan podsticaj bilateralnoj saradnji.

"Kao članica EU i NATO-a, Hrvatska ostaje predana promociji održivog razvoja, međunarodne saradnje, mira i stabilnosti, uključujući i kroz jačanje odnosa sa partnerima u Aziji", navodi se u saopštenju.

Hrvatsku još nisu priznali Niger i Tonga.

Hrvatska 15. januara obilježava dan međunarodnog priznanja, jer su je tog datuma 1992. priznale sve članice tadašnje EU i druge veće zemlje svijeta. 

(Srna)

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