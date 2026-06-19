Ko je srpski biznismen koji je preuzeo "Kraš": Već posjeduje "Banini" i "Crvenku"

Kao pripravnik radio je kod Miroslava Miškovića od prvog dana osnivanja Delte, a 2.000 godine je osnovao sopstvenu firmu na Kipru.

Izvor: Stipe Majic / AFP / Profimedia

Vijest da Srbin Nebojša Šaranović preuzima čuvenu hrvatsku fabrikuslatkišaKraš proširila se brzinom munje po Balkanu. Doduše, Kraš zajednički preuzimaju hrvatska kompanija Pivac Holding iz Vrgorca i kiparska kompanija Kappa Star Limited koja je u vlasništvu srpskog biznismena Nebojše Šaranovića.

Pripravnik kod Miškovića

O Srbinu čije ime je dobro poznato u poslovnim krugovima više od tri decenije vrlo malo se zna, ne daje izjave za medije, drži se podalje od javnosti radi ono što najbolje umije - pravi pare. U potfoliju njegove kompanije Kappa Star Limited nalaze se brojni uspješni biznisi iz različitih grana od slatkiša do fabrike hartija, nekretnina... Ali, krenimo redom.

Nebojša Šaranović je rođen 1964. u Prištini, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i kao jedan od četiri pripravnika 1991. se zaposlio se u Delta holdingu Miroslava Miškovića, najpoznatijeg srpskog tajkuna, gotovo od prvog dana rada kompanije. Vrlo brzo postao je jedan od Miškovićevih najbližih saradnika, a 10 godina je živeo i radio u Moskvi. Od Miškovića se odvojio i započeo sopstveni biznis 2.000 godine osnivanjem kompanije Kappa Star Limited sa sjedištem na Kipru.

Ubrzo počinje da kupuje razne male, posrnule firme u Srbiji i da od njih pravi uspješne kompanije. Prozvan je "kraljem papira" jer u vlasništvu imao nekoliko kompanija poput Umke i Papir Servisa, koje se bave papirnim proizvodima, imao udio u Fabrici hartije Beograd i fabrici "Avala Ada" koje je prodao Ircima.

Nije mu nepoznat ni "slatki biznis" jer je u njegovom portfelju kompanija Crvenka koja se bavi proizvodnjom slatkiša i poznata po Jafa keksu, ali i fabrika biskvita i keksa Banini iz Kikinde čije poslovanje je procvjetalo pod njegovim rukovodstvom.

Kappa Star grupa se predstavlja kao "investicijska kompanija" čiji je alfa i omega upravo Šaranović koji je posljednjih godina strpljivo pregovarao, kupovao akcije Kraša sve dok Kappa Star Limited na Zagrebačkoj berzi postao drugi najveći akcionar ove čuvene hrvatske fabrikeslatkiša.

Zašto je kupio Kraš?

Teško je pobrojati tačno čime se sve Šaranović bavi, zato što ima prste u brojnim biznisima, a kako se ne pojavljuje u javnosti, ne daje bilo kakve izjave niko osim njega i njegovih najbližih saradnika ni ne zna na kojim sve poslovima radi. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati intervju koje je Šaranović dao za medije za više od tri decenije.

Kada su ga jednom prilikom upitali zašto pokušava da kupi hrvatsku fabriku slatkiša, Šaranović je rekao "da u Krašu vidi veliki potencijal za rast i razvoj i da Kappa Star Limited može da donese dodatu vrijednost kao što je i u Srbiji podigla prihode Jafe četiri puta, višestruko povećala proizvodnju i povećala broj zaposlenih".

Spekulacije u hrvatskim medijima o Šaranovićevom preuzimanju Kraša traju od 2019. sve do danas kad je i zvanično sa braćom Pivac i uspio u svom naumu. To ne iznenađuje one malobrojne koji ga poznaju i koji tvrde da ono što Nebojša zacrta to i ostvari, bez obzira koliko mu je potrebno vremena i para za to. Njegove kompanije zapošljavaju na hiljade radnika, a Kraš je kruna njegovog "slatkog biznisa" koji se širi u regionu.

Na prijedlog Marka Čadeža predsednika Privredne komore Srbije Šaranović je izabran za potpredsjednika ove institucije, a istovremeno je i član UO PKS ostao do danas.

(Kurir/MONDO)