Pretres u Njemačkoj: Firma iz BiH pod istragom za utaju 1,6 miliona evra i ilegalno zapošljavanje

Građevinska firma iz BiH koja posluje na širem području Štutgarta osumnjičena je da je utajila 1,6 miliona evra na socijalnim doprinosima, zapošljavajući više od 90 stranih radnika pod sumnjivim ugovorima.

Izvor: geogif / Shutterstock.com

Njemačka Carina sprovela je obimne pretrese stambenih i poslovnih prostora menadžera firme – 73-godišnjeg oca i njegovog 51-godišnjeg sina – zbog sumnje na teške prekršaje.

Oni su osumnjičeni da su angažovali više od 90 stranih radnika putem ugovora o djelu (Werkverträge), koji su prvobitno bili odobreni od Savezne agencije za rad.

Firma je navodno bila paravan

Nakon provjera finansijske kontrole rada na crno, ispostavilo se da građevinska firma zapravo nije pravo građevinsko preduzeće, već agencija za akviziciju, odnosno posređovanje radnom snagom.

Ukoliko se ovaj nalaz potvrdi u daljnjoj istrazi, ugovori o radu postaju ništavni retroaktivno. To bi značilo da su radnici bili obavezni da budu prijavljeni kao osiguranici, a utaja doprinosa iznosi 1,6 miliona evra. Osim toga, vlasnici preduzeća bi se suočili i sa optužbama za ilegalno zapošljavanje stranaca, prenose njemački mediji.

Radnici su bili angažovani na gradilištima širom šireg područja Štutgarta – uključujući Beblingen, Vendlinden, Fojerbah, Gepingen i Gajslingen – gdje su pretežno radili na oblaganju ravnih krovova.

Carina je u srijedu oduzela dokazni materijal i ispitala radnike o uslovima njihovog zaposlenja. Istraga je u toku.

Werkvertrag je privatnopravni ugovor kada se jedna strana obavezuje da će proizvesti određeno djelo ili rezultat za ugovorenu naknadu. Ovaj proces omogućava firmama iz zemalja izvan EU da legalno, ali vremenski ograničeno, izvode poslove u Njemačkoj, ali samo pod uslovom da se radi o istinskom, samostalnom izvođenju djela, a ne o prikrivenom zapošljavanju radi zaobilaženja njemačkog socijalnog i radnog prava.

(Mondo)