Kolika je njemačka penzija? Nekada je bila san svakog Balkanca, a danas se sve promijenilo

Više od osam miliona penzionera u Njemačkoj prima penzije koje su čak i manje od socijalne pomoći. Njemačke penzije su prošle godine u prosjeku iznosile 1.154 evra. Međutim, 42 odsto njih je bilo ispod 1.000 evra. To je dvostruko više nego što primaju penzioneri u Hrvatskoj, ali je razlika ranije bila tri puta veća.

Njemačke penzije su nekada bile san svih na prostoru bivše Jugoslavije, ali to danas više nije slučaj. Čak 42 odsto njemačkih penzionera od 19 miliona ima penzije manje od 1.000 evra, javlja nemačka agencija dpa. Podatke s kraja prošle godine objavilo je Ministarstvo rada kao odgovor na pitanje parlamentarnog poslanika Renea Špringera iz krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku (AfD).

Penzije više od osam miliona ljudi bile su manje od socijalne pomoći, odnosno finansijske pomoći za troškove života, koja je na kraju 2024. godine iznosila 1.011 evra. Špringer je kritikovao vladu, rekavši da umjesto povećanja penzija, socijalna država biva „podkopana masovnom migracijom siromaštva“.

Ministarstvo je saopštilo da se socijalna pomoć ne može dodeliti samo na osnovu iznosa penzije, jer se drugi prihodi i okolnosti domaćinstva ne uzimaju u obzir. Iznosi penzija se izračunavaju pojedinačno, u zavisnosti od toga koliko je osoba zaradila tokom radnog vijeka, koliko je doprinosa uplaćeno u penzioni fond i koliko godina je uplaćivano doprinosa.

Prema podacima Njemačkog instituta za penzijsko osiguranje, prosečna penzija prošle godine iznosila je 1.154 evra, u poređenju sa 1.102 evra u 2023. Muškarci su u prosjeku primali 1.405 evra, a žene 955 evra. Međutim, čak su i takve penzije dvostruko veće od onih u Hrvatskoj. Prosječna penzija prema opštim propisima isplaćena u avgustu iznosila je 580 evra. Penzionerima je takođe isplaćeno povećanje od 6,48 odsto u septembru kao rezultat usklađivanja.

