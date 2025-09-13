logo
Srbin kidnapovao bivšu djevojku u Njemačkoj: Helikopter i 14 patrola učestvovalo u potjeri

Srbin kidnapovao bivšu djevojku u Njemačkoj: Helikopter i 14 patrola učestvovalo u potjeri

Autor mondo.ba

Autor mondo.ba
0

Srbin sa njemačkim državljanstvom oteo je bivšu djevojku, a policija je pokrenula veliku operaciju koja je uključivala 14 patrolnih kola i helikopter.

Srbin kidnapovao bivšu djevojku u Njemačkoj Izvor: Profimedia/AFP

Srbin iz Gornje Bavarske (41) oteo je svoju bivšu djevojku (40) nakon sastanka u petak, ali je žena na kraju spašena zahvaljujući brzoj reakciji porodice i policije, koja je uključila 14 patrolnih kola i helikopter.

Prema policiji, Srbin sa njemačkim državljanstvom je namjeravao da je odveze kući kako je dogovoreno, ali je oko 17:15 sa benzinske pumpe u Wiesingu naglo skrenuo na autoput A12 prema Njemačkoj pokušavajući da je otme. Tokom vožnje, navodno je polomio njen mobilni telefon, otežavajući joj poziv za pomoć.

Žena je ipak uspjela da kontaktira svoju ćerku i njenog partnera, koji su odmah obavijestili policiju. Pokrenuta je velika operacija koja je uključila 14 patrolnih kola i policijski helikopter.

Muškarac je konačno sišao sa autoputa kod Langkampfena. Sukob se ponovo zaoštrio ispred jedne kuće, kada je 53-godišnji komšija pokušao da pomogne ženi, ali je osumnjičeni pobjegao. Žena je ostala nepovrijeđena. Njemačka savezna policija zaustavila je vozilo na graničnom prelazu Kiefersfelden. Muškarac je, kako se pretpostavlja, bio pod dejstvom alkohola. Trenutno mu prijete optužbe pred javnim tužilaštvom u Insbruku i nadležnim administrativnim organima.

(OE24/MONDO)

