Roditelji osuđeni na 17 godina zatvora: Zakopali dvije bebe u šumi

Osuđeni roditelji koji su zakopali svoje dvije bebe u šumi u Hrvatskoj.
Roditelji dvoje djece koja su pronađena zakopana u dvorištu porodične kuće u mjestu Ljubelj u Varaždinskoj županiji, nepravosnažno su osuđeni na po 17 godina zatvora.
Odluku je danas donio Županijski sud u Varaždinu.
Riječ je o dvoje hrvatskih državljana, 40-godišnjaku i 35-godišnjakinji, koji se terete za tri krivična djela povrede djetetovih prava.
U jesen 2024. godine u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa pronađena su tijela dvije bebe, koje su bile zakopane u dvorištu porodične kuće, a treće dijete, koje ima četiri godine, zbrinuo je Centar za socijalnu zaštitu.
Krivična djela počinjena su, kako se navodi, u periodu od jula 2020. do decembra 2024. godine.
Optuženi ostaju u istražnom zatvoru, koji im je presudom produžen.