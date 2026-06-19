logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Roditelji osuđeni na 17 godina zatvora: Zakopali dvije bebe u šumi

Roditelji osuđeni na 17 godina zatvora: Zakopali dvije bebe u šumi

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Osuđeni roditelji koji su zakopali svoje dvije bebe u šumi u Hrvatskoj.

Roditelji osuđeni na po 17 godina zatvora zbog smrti dvoje djece Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

Roditelji dvoje djece koja su pronađena zakopana u dvorištu porodične kuće u mjestu Ljubelj u Varaždinskoj županiji, nepravosnažno su osuđeni na po 17 godina zatvora.

Odluku je danas donio Županijski sud u Varaždinu.

Riječ je o dvoje hrvatskih državljana, 40-godišnjaku i 35-godišnjakinji, koji se terete za tri krivična djela povrede djetetovih prava.

U jesen 2024. godine u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa pronađena su tijela dvije bebe, koje su bile zakopane u dvorištu porodične kuće, a treće dijete, koje ima četiri godine, zbrinuo je Centar za socijalnu zaštitu.

Krivična djela počinjena su, kako se navodi, u periodu od jula 2020. do decembra 2024. godine.

Optuženi ostaju u istražnom zatvoru, koji im je presudom produžen.

Pročitajte i ovo

Tagovi

roditelji Ubistva Hrvatska bebe presuda

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ