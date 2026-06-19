Roditelji osuđeni na 17 godina zatvora: Zakopali dvije bebe u šumi

Osuđeni roditelji koji su zakopali svoje dvije bebe u šumi u Hrvatskoj.

Izvor: Nikola Blazekovic / AFP / Profimedia

Roditelji dvoje djece koja su pronađena zakopana u dvorištu porodične kuće u mjestu Ljubelj u Varaždinskoj županiji, nepravosnažno su osuđeni na po 17 godina zatvora.

Odluku je danas donio Županijski sud u Varaždinu.

Riječ je o dvoje hrvatskih državljana, 40-godišnjaku i 35-godišnjakinji, koji se terete za tri krivična djela povrede djetetovih prava.

U jesen 2024. godine u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa pronađena su tijela dvije bebe, koje su bile zakopane u dvorištu porodične kuće, a treće dijete, koje ima četiri godine, zbrinuo je Centar za socijalnu zaštitu.

Krivična djela počinjena su, kako se navodi, u periodu od jula 2020. do decembra 2024. godine.

Optuženi ostaju u istražnom zatvoru, koji im je presudom produžen.