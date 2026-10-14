Otkriveno za šta se terete jutros uhapšeni u Srbiji: Likvidacije Bakića i Stokovića, otmice i droga

U velikoj akciji policije Srbije uhapšeno je sedam osoba osumnjičenih za ubistva Živka Bakića i Milana Stokovića, otmice i šverc droge. Krivičnom prijavom obuhvaćeno je ukupno 12 članova ove grupe.

Izvor: Mondo/društvene mreže/printscreen

Opsežna i sinhronizovana akcija srpskih bezbjednosnih službi krunisana je lišavanjem slobode sedmorice pripadnika organizovane kriminalne grupeoptužene za seriju najtežih krivičnih djela.

Pod nalogom Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK), operacija je objelodanila razbijanje opasne mreže odgovorne za likvidaciju Živka Bakića u beogradskom naselju Trešnja, ali i za otmicu i ubistvo Milana Stokovića na području Požarevca.

U masovnoj operaciji u kojoj su učestvovali UKP, SBPOK, BIA, SAJ, Žandarmerija, Uprava za tehniku, PU za Grad Beograd, kao i policijske uprave iz Požarevca i Novog Sada, privedeni su osumnjičeni R. Đ., M. I., A. S., A. S., P. M. i S. D. iz Beograda, kao i N. Ž. iz Požarevca.

Krivičnom prijavom je ukupno obuhvaćeno 12 osoba. Pored sedmorice novouhapšenih, prijava obuhvata i A. N. koji se već nalazi u pritvoru u Beogradu, M. S. koji izdržava zatvorsku kaznu u Sjevernoj Makedoniji, A. B. u pritvoru u Grčkoj, D. T. u pritvoru u Belgiji, dok se za S. P. intenzivno traga i on se nalazi u bjekstvu.

Teške optužbe: Od otmica i egzekucija do narko-biznisa

Osumnjičenima se stavlja na teret čitav niz najtežih krivičnih djela iz Krivičnog zakonika:

Udruživanje radi vršenja krivičnih dela (čl. 346 KZ)

Teško ubistvo (čl. 114 KZ)

Otmica (čl. 134 KZ)

Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (čl. 348 KZ)

Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (čl. 246 KZ)

Zvanični rezultati istrage po prvi put su javno povezali dva teška zločina. Prvi se odnosi na otmicu i ubistvo Milana Stokovića na području Požarevca, otetog tačno godinu dana prije hapšenja ove grupe. Drugi zločin odigrao se 16. januara 2026. godine u beogradskom naselju Trešnja (opština Sopot), kada je tokom dozvoljene jednosatne šetnje pod elektronskim nadzorom (nanogicom) iz zasjede ubijen Živko Bakić .

Svim lišenim slobode određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti sprovedeni u zgradu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal na saslušanje.

Ko je bio Živko Bakić? Od zelenog travnjaka do optužnice za 324 kg kokaina

Ko je čovjek čije je ubistvo pokrenulo lavinu hapšenja i otvorilo novu stranicu u borbi protiv organizovanog kriminala? Živko Bakić (43) ostavio je iza sebe biografiju razpetu između tri potpuno različita svijeta — sportskog, poslovnog i kriminalnog.

Fudbalski počeci i poslovne investicije

Rođen i odrastao u Beogradu, Bakić je u mladosti važio za veliku fudbalsku nadu. Prošao je omladinske škole i nosio dres nekoliko domaćih fudbalskih klubova, gde je zapamćen kao fizički dominantan i izuzetno borben igrač. Nakon završetka sportske karijere, Bakić se okrenuo privatnom biznisu i investicijama u ugostiteljstvo i nekretnine. Važio je za čovjeka sa širokom mrežom kontakata, krećući se jednako tečno u društvu sportista i privrednika, ali i lica iz navijačko-kriminalnog miljea.

Porodična sjenka i neprežaljeni brat

U pozadini njegovog života godinama je tinjala teška porodična tragedija. Njegov rođeni brat, Mihailo Bakić, poginuo je još 1999. godine pod sumnjivim okolnostima na ulici, kada ga je najpre udario automobil, a potom pregazilo drugo vozilo koje je pobeglo sa lica mjesta. Njihov otac je do kraja svog života tvrdio da je u pitanju bila planirana, politički motivisana likvidacija, a Bakić je i sam godinama nastojao da sazna pravu istinu o toj tragediji.

Ulazak u „Balkanski kartel” i kućni pritvor

Ono što su bili operativni podaci policije dobilo je zvaničnu potvrdu u septembru 2023. godine, kada je Bakić uhapšen u velikoj međunarodnoj akciji MUP-a i Evropola. Tužilaštvo ga je označilo kao vođu organizovane kriminalne grupe odgovorne za šverc 324 kilograma kokaina, zaplenjenog u grčkoj luci Solun 2021. godine.

Grupa je označena kao ključna logistička ćelija „Balkanskog kartela”, zadužena za prekookeanski transport iz Južne Amerike i dalju distribuciju po zapadnoj Evropi. Nakon višemjesečnog boravka u klasičnom pritvoru, Bakić je uspio da izbori mjeru kućnog pritvora sa nanogicom u svojoj kući na Trešnji - mestu gdje ga je na kraju stigla sačekuša suparničkog klanovskog krila.

Epilog: Život između dva svijeta

Živko Bakić ostaje zapamćen kao jedna od najkompleksnijih figura sa beogradskog asfalta - čovjek koji je imao sve preduslove da izgradi uspješnu sportsku ili poslovnu karijeru, ali je izabrao opasan hod po ivici. Od dječaka sa fudbalskom loptom i velikim snovima, preko čovjeka opterećenog nikad razjašnjenom porodičnom tragedijom, pa sve do optuženičke klupe Specijalnog suda i statusa visokooptuženog vođe krakova „Balkanskog kartela”, njegov životni put odslikava surovu realnost podzemlja.

Završni udarac koji su bezbednosne službe zadale kriminalnoj grupi odgovornoj za njegovu likvidaciju i otmicu Milana Stokovića zatvorio je još jedno krvavo poglavlje. Bakićeva sudbina ostaje kao mračna opomena o svijetu u kom se ulozi mjere stotinama kilograma kokaina, a svi računi na kraju naplaćuju na najbrutajniji način, sopstvenim životom.

(Mondo)