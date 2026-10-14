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Kijev žestoko napadnut: Rusi balističkim raketama zasuli zgrade i elektrane, dramatični snimci

Kijev žestoko napadnut: Rusi balističkim raketama zasuli zgrade i elektrane, dramatični snimci

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Rusija je izvela masovni napad na Kijev, poginule su tri osobe, a 22 su povrijeđene. Napad je pogodio stambene zgrade i energetske objekte.

Rusi balističkim raketama zasuli zgrade i elektrane Izvor: @Gerashchenko_en/X

Rusija je izvela masovni napad balističkim projektilima na Kijev, u kojem su poginule najmanje tri osobe, a 22 su povrijeđene. Uništen je dio stambene četvrti, a cilj napada bilo je i nekoliko energetskih postrojenja u glavnom gradu, piše Kyiv Independent.

Prve eksplozije čule su se kasno uveče. Gradonačelnik KijevaVitalij Kličko izvestio je da je ruski projektil gotovo bez upozorenja pogodio devetospratnicu u Desnjanskom okrugu i izazvao veliki požar. U tom udaru poginulo je najmanje dvoje ljudi, a 21 osoba je povređena. Kličkoje dodao da je 16 povrijeđenih hospitalizovano, a četvoro ih je u teškom stanju.

Novi talasi napada uslijedili su između 4:45 i 6:45, kada se u gradu čulo više od deset eksplozija. Oko 5:30 zabilježeni su kratki prekidi u snabdijevanju strujom.

Nakon novih napada, Kličko je izvijestio o još jednoj hospitalizovanoj osobi iz Darnjickog okruga i jednoj poginuloj osobi u Holosijivskom okrugu. Neimenovani zvaničnik iz energetskog sektora potvrdio je da je ciljano nekoliko elektrana, a i gradonačelnik Kličko naveo je da je pogođeno više "energetskih objekata". Zvanični izvori još nisu objavili detalje o razmjerama štete.

"Nismo ni shvatili šta se dešava"

Državna služba za vanredne situacije objavila je da su u Kijevu oštećene i jedna nestambena zgrada, porodična kuća i napušteni objekat. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se i u dijelovima Lavovske, Volinjske i Ivano-Frankivske oblasti na zapadu zemlje.

Stanovnik Kijeva Maksim ispričao je kako su on i njegova partnerka morali da se sklone prvo u hodnik zgrade, a zatim u sklonište nakon što im je eksplozija u blizini razbila prozore.

"Sve se dogodilo veoma brzo. Nismo ni shvatili šta se dešava", rekao je.

Upozorenje iz SAD

Napadi na energetsku infrastrukturu uslijedili su samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zatražio od Ukrajine da prestane da gađa ruska naftna postrojenja. Tramp je ustvrdio da ti napadi podstiču rast cijena nafte, koji se inače povezuje sa američkim ratom u Iranu.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je spreman na takvo energetsko primirje ako Rusija prestane da napada ukrajinsku energetsku mrežu.

Izostanak ranog upozorenja i američke prijetnje

Nakon napada, predsednikov savjetnik Dmitro Litvin rekao je novinarima da saveznici drugi dan zaredom nisu poslali rano upozorenje o lansiranju projektila. Kasnije je i predsjednik Zelenski potvrdio da Ukrajina nije dobila obavještenje.

"Naš sistem je otkrio projektile tek dok su se približavali Kijevu", rekao je Zelenski i dodao da su mete bile kijevska termoelektrana i stambena zgrada.

Ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je da je Rusija na Kijev lansirala balističke projektile. U saopštenju stoji da "nikakve informacije od partnera o lansiranjima sa neprijateljske teritorije nisu primljene" ni 12. ni 13. oktobra. U napadu 12. oktobra, prema podacima gradskog odeljenja za zdravstvo, povrijeđeno je 12 osoba, među kojima i 17-godišnjak.

Samo dan ranije, 11. oktobra, neimenovani izvori otkrili su da je Trampova administracija uputila prijetnje visokim ukrajinskim vojnim i vladinim zvaničnicima. Upozorili su ih na mogućnost povlačenja podrške Ukrajini kako bi zaštitili ruske rafinerije nafte.

"Zvali su sve ključne vojne zvaničnike i prijetili im. Govore da će prekinuti razmenu obavještajnih podataka i PURL", izjavio je jedan ukrajinski zvaničnik.

(Mondo)

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