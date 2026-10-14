Kijev žestoko napadnut: Rusi balističkim raketama zasuli zgrade i elektrane, dramatični snimci

Rusija je izvela masovni napad na Kijev, poginule su tri osobe, a 22 su povrijeđene. Napad je pogodio stambene zgrade i energetske objekte.

Izvor: @Gerashchenko_en/X

Rusija je izvela masovni napad balističkim projektilima na Kijev, u kojem su poginule najmanje tri osobe, a 22 su povrijeđene. Uništen je dio stambene četvrti, a cilj napada bilo je i nekoliko energetskih postrojenja u glavnom gradu, piše Kyiv Independent.

Prve eksplozije čule su se kasno uveče. Gradonačelnik KijevaVitalij Kličko izvestio je da je ruski projektil gotovo bez upozorenja pogodio devetospratnicu u Desnjanskom okrugu i izazvao veliki požar. U tom udaru poginulo je najmanje dvoje ljudi, a 21 osoba je povređena. Kličkoje dodao da je 16 povrijeđenih hospitalizovano, a četvoro ih je u teškom stanju.

Novi talasi napada uslijedili su između 4:45 i 6:45, kada se u gradu čulo više od deset eksplozija. Oko 5:30 zabilježeni su kratki prekidi u snabdijevanju strujom.

Nakon novih napada, Kličko je izvijestio o još jednoj hospitalizovanoj osobi iz Darnjickog okruga i jednoj poginuloj osobi u Holosijivskom okrugu. Neimenovani zvaničnik iz energetskog sektora potvrdio je da je ciljano nekoliko elektrana, a i gradonačelnik Kličko naveo je da je pogođeno više "energetskih objekata". Zvanični izvori još nisu objavili detalje o razmjerama štete.

❗️A large-scale fire in a Kyiv high-rise building. It is already known about 9 injured, - Klitschko. https://t.co/qFuCg97Lw3 — MAKS 26 (@Maks_NAFO_FELLA)October 13, 2026

"Nismo ni shvatili šta se dešava"

Državna služba za vanredne situacije objavila je da su u Kijevu oštećene i jedna nestambena zgrada, porodična kuća i napušteni objekat. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se i u dijelovima Lavovske, Volinjske i Ivano-Frankivske oblasti na zapadu zemlje.

Stanovnik Kijeva Maksim ispričao je kako su on i njegova partnerka morali da se sklone prvo u hodnik zgrade, a zatim u sklonište nakon što im je eksplozija u blizini razbila prozore.

"Sve se dogodilo veoma brzo. Nismo ni shvatili šta se dešava", rekao je.

Upozorenje iz SAD

Napadi na energetsku infrastrukturu uslijedili su samo nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Tramp zatražio od Ukrajine da prestane da gađa ruska naftna postrojenja. Tramp je ustvrdio da ti napadi podstiču rast cijena nafte, koji se inače povezuje sa američkim ratom u Iranu.

Kyiv districts plunge into blackout after Russian 5am ballistic missile attack on a major substation, Thermal Power Plant 5 in Kyiv, Trypillylia TPP & other energy facilities in Kyiv OblIt is day 2 of Trump's "energy ceasefire" between Russia and Kyiv Scho Kyiv/TG https://t.co/r8AiDNaihx — Euromaidan Press (@EuromaidanPress)October 14, 2026

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odgovorio je da je spreman na takvo energetsko primirje ako Rusija prestane da napada ukrajinsku energetsku mrežu.

Izostanak ranog upozorenja i američke prijetnje

Nakon napada, predsednikov savjetnik Dmitro Litvin rekao je novinarima da saveznici drugi dan zaredom nisu poslali rano upozorenje o lansiranju projektila. Kasnije je i predsjednik Zelenski potvrdio da Ukrajina nije dobila obavještenje.

❗️The Russian ballistic missile strike on Kyiv hit a residential building.Floors 1 through 8 are on fire.One person killed, 21 more injured, one of them a kid. Four of the injured are in critical condition.This is the maths of war for Ukraine: every delay or pause in intelligence data, delays on aid supplies have an "equivalent" in people's lives. Every dollar Russia earns for its war has a cost in Ukrainian deaths. Every indecision and lack of reaction leads to Russia targeting even more Ukrainian civilians.Russia can only be stopped by strength and force. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)October 13, 2026

"Naš sistem je otkrio projektile tek dok su se približavali Kijevu", rekao je Zelenski i dodao da su mete bile kijevska termoelektrana i stambena zgrada.

Ratno vazduhoplovstvo potvrdilo je da je Rusija na Kijev lansirala balističke projektile. U saopštenju stoji da "nikakve informacije od partnera o lansiranjima sa neprijateljske teritorije nisu primljene" ni 12. ni 13. oktobra. U napadu 12. oktobra, prema podacima gradskog odeljenja za zdravstvo, povrijeđeno je 12 osoba, među kojima i 17-godišnjak.

6:44 AM. Kyiv, Ukraine. October 14, 2026.The sun is rising.I just watched two missiles flying across the sky. One struck not far from us, apparently hitting energy infrastructure.Russia has been attacking Kyiv’s energy system for two days.Parts of the city are without electricity.And people are already getting up for work. Some are walking. Some are on their way.This is our morning.While Donald Trump talks about peace, Russian missiles continue to strike Ukrainian cities.Peace is not a declaration. Peace means people are no longer being killed.And right now, we are still waking up to explosions.This is my video. This is what I witnessed this morning.#KyivUnderAttack #UkraineUnderAttack #RussianWarCrimes #ProtectCivilians #StandWithUkraine — zharynka (@tak_ya_anna)October 14, 2026

Samo dan ranije, 11. oktobra, neimenovani izvori otkrili su da je Trampova administracija uputila prijetnje visokim ukrajinskim vojnim i vladinim zvaničnicima. Upozorili su ih na mogućnost povlačenja podrške Ukrajini kako bi zaštitili ruske rafinerije nafte.

"Zvali su sve ključne vojne zvaničnike i prijetili im. Govore da će prekinuti razmenu obavještajnih podataka i PURL", izjavio je jedan ukrajinski zvaničnik.

(Mondo)