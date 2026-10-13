Zapaljeno 11 "Starlink" antena kod Sofije: Komunikaciono postrojenje na meti maskiranih napadača

Dvije nepoznate maskirane osobe zapalile su 11 antena satelitskog komunikacionog sistema "Starlink" kompanije "Spejs iks" u blizini Sofije, izjavio je poslanik iz Bugarske Ivajlo Mirčev.

Izvor: Shutterstock

On je rekao da je oštećeno 11 od 17 antena u tajnom objektu i da je poslao upite Državnoj agenciji za nacionalnu bezbjednost i Ministarstvu unutrašnjih poslova od kojih očekuje da će parlamentu pružiti dodatne informacije o incidentu.

List "Bugarska dnes" prenio je da objekat nije tajni niti vojni, već da pripada jednom od najvećih telekomunikacionih operatera u zemlji.

Krajem septembra, poljski ministar unutrašnjih poslova Marćin Kirvinski izjavio je da je došlo do požara na anteni "Starlinka" i sugerisao da je možda namjerno zapaljena.

Tri turska državljanina privedeni su u NJemačkoj zbog sumnje da su podmetnuli požar.

"Starlink" je sistem za povezivanje na internet preko satelita "Spejs iksa", kompanije čiji je vlasnik Ilon Mask.