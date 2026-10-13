Nova portparolka Bijele kuće napravila viralan lapsus: Pomiješala Trampa i muža (Video)

Nova portparolka Bijele kuće Kejti Zakarija doživela je debakl na svom prvom obraćanju novinarima, koje je trajalo svega 14 minuta i ostalo upamćeno po neprijatnom lapsusu.

Izvor: Youtube/ The White House

Nova portparolka Bijele kuće Kejti Zakarija održala je danas svoju prvu konferenciju za novinare, koja je završena poslije samo 14 minuta.

Veći dio svog nastupa provela je čitajući unapred pripremljene hvalospeve na račun predsjednika Donalda Trampa, dozvolivši svega nekoliko pitanja.

Njen debitantski nastup odmah je izazvao oštre kritike zbog nesigurnog držanja, čitanja sa papira i neprijatnog lapsusa u kom je pomatrala predsjednika sa sopstvenim mužem.

Zakarija je stupila na dužnost juče, nakon što ju je Tramp imenovao za nasljednicu Karoline Livit.

"Velika mi je čast da radim za predsjednika Donalda Trampa i američki narod kao novi portparol. Želim da zahvalim predsjedniku na povjerenju koje mi je ukazao", rekla je ona na samom početku.

Dodala je da se raduje saradnji sa medijima, posebno uoči predstojećih izbora za Kongres SAD.

Pohvale na račun Trampa i čitanje sa papira

U uvodnom obraćanju, Zakarija je naglasila da su bezbjednost granica, energetska politika i ekonomija glavni prioriteti Trampove administracije. Najavila je i da će predsjednik nastaviti sa predizbornim skupovima širom zemlje, uključujući Montanu, Aljasku i Džordžiju.

"Tramp se bori za američke radnike svakog minuta, svakog dana", istakla je Zakarija, tvrdeći da je predsjednik zaslužan za milion novih radnih mjesta u privatnom sektoru i da je prvi predsjednik u modernoj istoriji koji je uspio da smanji cijene lijekova.

"Zahvaljujući njemu, obnavljamo i energetsku dominaciju, jer je američka energetska dominacija ujedno i naša nacionalna bezbjednost", poručila je nova portparolka.

Samo tri pitanja i viralan lapsus

Američki mediji opisali su njen prvi nastup kao izuzetno nesiguran, ističući da je konfuzno čitala pripremljene izjave i izbjegavala pitanja. Pitanja su uspjeli da postave novinari iz svega tri redakcije, Foks njuza, Brajtbarta i Dejli mejla.

Posebnu pažnju privukao je peh kada je Zakarija u govoru zamijenila riječi koje se odnose na Trampa i njenog supruga. Iako je brzo ispravila grešku, snimak je u rekordnom roku postao viralan na društvenim mrežama.

Britanski Independent i Njujork post izdvojili su upravo taj trenutak ako najupečatljiviji detalj njenog prvog susreta sa medijima.

Objavila vijest o ostavci ambasadorke

Uprkos tome što je trajala svega 14 minuta, konferencija je donijela i jednu važnu političku vijest. Zakarija je potvrdila da je Tramp zatražio ostavku ambasadorke SAD u Grčkoj, Kimberli Gilfojl, inače bivše vjerenice njegovog sina, Donalda Trampa Mlađeg.

Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Gilfojlova se posljednjih nedjelja našla na udaru optužbi za moguće favorizovanje i nepravilnosti u odnosima sa političkim donatorima, što ona i njeni advokati oštro negiraju.

Ko je Kejti Zakarija?

Kejti Zakarija je konzervativna politička komentatorka koja je, prije dolaska na funkciju u Bijeloj kući, radila kao konsultant za komunikacije u Trampovoj medijskoj kompaniji povezanoj sa društvenom mrežom Truth Social.

Prethodno je kratko bila portparolka Ministarstva za unutrašnju bezbjednost SAD i redovna gošća na Foks njuzu i Njuzmaksu. Tramp ju je imenovao nakon odlaska Karoline Livit, ističući njenu dugogodišnju lojalnost njegovom političkom pokretu.

Vidi opis Nova portparolka Bijele kuće napravila viralan lapsus: Pomiješala Trampa i muža (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Youtube/ The White House Br. slika: 7 7 / 7

Njen prvi nastup odigrao se svega tri nedjelje uoči ključnih izbora za Kongres SAD, u trenutku kada Bijela kuća ulaže sve napore kako bi sačuvala republikansku većinu.