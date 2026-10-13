Vatikan saopštio: Papi Lavu dijagnostikovan rak pluća, operacija prošla uspješno

Papi Lavu je tokom operacije odstranjen donji režanj desnog plućnog krila i dijagnostikovan mu je adenokarcinom, čest oblik raka pluća, saopšteno je u utorak uveče iz Vatikana.

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Lav /71/ je ranije primljen u rimsku bolnicu "Đemeli" radi operativnog uklanjanja izrasline na plućima, koju su ljekari pronašli tokom nedavnog zdravstvenog pregleda.

Vatikan je saopštio da je operacija trajala oko 90 minuta, da je bila uspješna i bez komplikacija.

"Papa se normalno probudio i odmara se u svojoj bolničkoj sobi", dodaje se u saopštenju.

Vatikan je ranije objavio da se očekuje da će papa provesti sedam dana u bolnici dok se bude oporavljao.