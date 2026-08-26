Pijan izazvao požar kod Kotor Varoša: Izgorjelo 410 bala sijena, stradalo 30 ovaca i osam koza

Policija u Kotor Varošu izvršila je kriminalističku obradu lica J.J. iz ovog mjesta zbog sumnje da je otvorenim plamenom izazvalo požar na dva pomoćna objekta, čime je pričinjena materijalna šteta od 50.000 KM.

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U požaru dva pomoćna objekta u mjestu Vranić pričinjena je šteta na objektima, te je izgorjelo 410 bala sijena, kao i 30 ovaca i osam koza.

Alko-testiranjem lica J.J. utvrđeno je prisustvo od 2,37 promila alkohola u organizmu, saopšteno je iz Policijske uprave Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica J.J. će Okružnom javnom tužilaštvu u Banjaluci biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Policija u Laktašima uhapsila je lice iz Banjaluke čiji su inicijali P.I. zbog sumnje da je počinilo tri prevare i četiri teške krađe, čime je pričinilo materijalnu štetu od 10.000 KM.

Uhapšeno lice osumnjičeno je da je tokom avgusta ove godine na području Laktaša i Banjaluke radi sticanja protivpravne imovinske koristi iskoristilo teško zdravstveno stanje, invaliditet i stariju životnu dob oštećenih lica koja je dovodilo u zabludu nudeći im usluge, lažno prikazujući činjenice ili je koristeći njihovu nepažnju ulazilo u domove iz kojih je kralo novac i ostale vrijedne predmete.

Pretresom kuće i pomoćnih objekata, kao i putničkog vozila koje koristi lice P.I. pronađeni su predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela.

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapili su lice čiji su inicijali Ž.M. iz ovog grada zbog sumnje da je počinilo krađu bakarnih kablova iz garaže javne institucije, a koje su zatekli na licu mjesta.

Uviđajem je utvrđeno da je ukradeno oko 250 metara bakarnog kabla, koji je pronađen i vraćen vlasniku.

Laktaška policija uhapsila je juče lica čiji su inicijali D.R. i D.V. iz Laktaša zbog tuče kojom su narušavali javni red i mir u mjestu Trn.

Alko-testiranjem lica D.R. utvrđeno je prisustvo od 0,84 promila alkohola u organizmu, a lica D.V. od 0,96 promila.

Na području Policijske uprave Banjaluka juče su evidentirana tri krivična djela, pet narušavanja javnog reda i mira, 22 saobraćajne nezgode u kojima je pet lica povrijeđeno i požar.

(Srna)