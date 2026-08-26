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Detalji podmetnutog požara u Kotor Varošu: Saidu Mehmedoviću pričinjena šteta od 50.000 KM 1

Detalji podmetnutog požara u Kotor Varošu: Saidu Mehmedoviću pričinjena šteta od 50.000 KM

Autor Haris Krhalić
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U podmetnutom požaru u selu Vranići kod Kotor Varoši izgorjele su dvije štale Saida Mehmedovića sa stokom. Policija je brzo identifikovala i uhapsila osumnjičenog.

shutterstock_135059156.jpg Izvor: Shutterstock

U požaru koji se dogodio prije dvije noći u mjestu Vranići kod Kotor Varoši, potpuno je izgorjela štala domaćina Saida Mehmedovića. Prema svemu sudeći požar je podmetnut,a u vatrenoj stihiji stradala je i kompletna stoka.

Domaćina je tokom noći probudio lavež pasa i snažno lupanje na vratima, a komšija koji je primijetio plamen prvi je dotrčao da upozori porodicu, nakon čega su mještani ručno pokušali da obuzdaju vatru do dolaska vatrogasnih ekipa, piše ATV.

Pomoć je ubrzo stigla od Vatrogasnih jedinica iz Kotor Varoši i Čelinca, ali zbog brzine širenja požara štali nije bilo spasa. Vatrogasci su ipak uspjeli da spriječe prelazak vatre na porodičnu kuću.

Nakon 20 godina mukotrpnog rada na imanju, Said Mehmedović je u jednoj noći pretrpio nenadoknadiv gubitak u kojem je stradalo 30 ovaca, osam koza i jaradi, te je uništeno 410 bala sijena.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 50.000 KM, a domaćin ističe da mu je najteže pala smrt životinja i da bi najviše volio da obnovi stada kako bi nastavio da se bavi stočarstvom.

"Ne mogu biti bez stoke kako sam se rodio ja imam stoku", rekao je Mehmedović.

Na pitanje sada kada ima priliku, šta bi najviše volio da dobije od stoke:

"Najviše, koze prvo. Imao bih mlijeko. I ovce."

Dok porodica sabira štetu, pripadnici Policijske uprave Banjaluka ekspresno su reagovali i identifikovali lice osumnjičeno za podmetanje požara.

Prilikom lišavanja slobode, osumnjičeni je bio u izrazito alkoholisanom stanju sa 2,37 g/kg alkohola u organizmu. Na teret mu se stavlja krivično djelo "Izazivanje opšte opasnosti".

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Kotor Varoš požar

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Komentari 1

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Zapaliti živu stoku i sa 300 promila, ima li IQ negativni indeks, ovaj nema ni 1

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