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Srušio se helikopter EUFOR-a kod Brčkog: Poginule tri osobe, 12 povrijeđenih (VIDEO) 1

Srušio se helikopter EUFOR-a kod Brčkog: Poginule tri osobe, 12 povrijeđenih (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor Klix.ba
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U padu helikoptera u mjestu Gorice kod Brčkog poginule su tri osobe dok je 12 povrijeđeno.

Srušio se helikopter EUFOR-a kod Brčkog Izvor: BN TV INFO

Kako je za Klix.ba potvrdio direktor JZU Brčko Jasmin Mehanović, jedna osoba je životno ugrožena te će vjerovatno biti prevezena u UKC Tuzla.

Ranije  je potvrđeno da su tri osobe poginule u ovoj nesreći.

Na mjesto pada helikoptera odmah je stigla Policija Brčko distrikta (PBD), kao i ekipe vatrogasaca i hitne pomoći. Šire područje je odmah osigurano.

Iz EUFOR-a su potvrdili da je došlo do nesreće u kojoj je učestvovala njihova letjelica.

"EUFOR može potvrditi da se danas tokom rutinske operacije na području Brčkog dogodila nesreća u kojoj se srušila jedna od njegovih letjelica", naveli su.

Dodali su da u ovoj nesreći nije oštećena civilna infrastruktura, imovina ni vozila te da nema povrijeđenih civila.

Takođe su uputili apel građanima da "izbjegavaju dezinformacije o ovom incidentu i da prate isključivo zvanične kanale".

"EUFOR sprovodi potpunu i temeljnu istragu incidenta, a više detalja biće objavljeno kada činjenice budu utvrđene", navodi se u saopštenju ove vojne misije.

(Mondo)

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Brčko helikopter eufor pad

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Komentari 1

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