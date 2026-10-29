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Meloni izrazila žaljenje zbog tragedije u Brčkom: "U mislima sam uz žrtve i njihove porodice"

Meloni izrazila žaljenje zbog tragedije u Brčkom: "U mislima sam uz žrtve i njihove porodice"

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Italijanski premijer Đorća Meloni izrazila je saučešće u svoje ime i u ime Vlade Italije porodicama žrtava pada helikoptera Eufora u BiH.

Meloni izrazila žaljenje zbog tragedije u Brčkom Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

"Vijest o tragičnoj nesreći italijanskog helikoptera Eufora u BiH izaziva duboku tugu. U mislima sam uz žrtve, njihove porodice i sve one koji, angažovani u misiji mira i stabilnosti u regionu, proživljavaju sate patnje. Njima upućujem svoje najiskrenije saučešće, kao i saučešće Vlade Italije", objavila je Melonijeva na "Iksu".

Četiri osobe su poginule, a 11 je povrijeđeno u padu helikoptera Eufora u brčanskom naselju Gorice. 

(Srna)

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Tagovi

Đorđa Meloni helikopter eufor pad Brčko

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