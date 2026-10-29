Meloni izrazila žaljenje zbog tragedije u Brčkom: "U mislima sam uz žrtve i njihove porodice"

Italijanski premijer Đorća Meloni izrazila je saučešće u svoje ime i u ime Vlade Italije porodicama žrtava pada helikoptera Eufora u BiH.

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"Vijest o tragičnoj nesreći italijanskog helikoptera Eufora u BiH izaziva duboku tugu. U mislima sam uz žrtve, njihove porodice i sve one koji, angažovani u misiji mira i stabilnosti u regionu, proživljavaju sate patnje. Njima upućujem svoje najiskrenije saučešće, kao i saučešće Vlade Italije", objavila je Melonijeva na "Iksu".

La notizia del tragico incidente che ha coinvolto un elicottero italiano di EUFOR in Bosnia-Erzegovina è motivo di profondo dolore.Il mio pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che, impegnati nella missione per la pace e la stabilità della regione, stanno vivendo ore di angoscia. A loro va la mia più sincera vicinanza e quella del Governo italiano. — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni)October 29, 2026

Četiri osobe su poginule, a 11 je povrijeđeno u padu helikoptera Eufora u brčanskom naselju Gorice.

(Srna)