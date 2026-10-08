Državljanin BiH uhapšen na granici sa Crnom Gorom: U kamionu pronađeno 65 kilograma marihuane

Državljanin BiH B.G. (31) uhapšen je na graničnom prelazu Vraćenovići-Deleuša, nakon što je kamionu kojim je upravljao pronađeno oko 65 kilograma marihuane, saopšteno je iz crnogorske Uprave policije.

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Droga je pronađena u 62 plastičnih pakovanja, a B.G. je osumnjičen za krivično djelo neovlaštena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droge.

Granična policija je državljanina BiH kontrolisala sinoć u 23.00 časa.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac i uhapšeni će, kako se navodi, u zakonskom roku biti sproveden tužilaštvu na dalje postupanje.

(Srna)