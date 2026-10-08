Uhapšen Mostarac: Iz auta izbacio 13 paketića marihuane, potom policiji predao još droge

U Mostaru je uhapšen muškarac B.T. (27) nakon što je iz "golfa" izbacio 13 paketića marihuane, a potom policiji dobrovoljno predao dodatnu količinu narkotika, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Izvor: Shuterstock, TayHamPhotography

B.M. je juče u 18.25 časova prilikom policijske kontrole iz vozila izbacio 13 paketića sa marihuanom, a nakon toga je iz kuće koju koristi dobrovoljno predao dva omota i dvije veće staklene tegle sa marihuanom, kao i digitalnu vagu za precizno mjerenje.

U saopštenju se navodi da je B.T. uhapšen i smješten u prostorije za zadržavanje.

Nad njim će biti sprovedena kriminalistička obrada, a o slučaju je upoznat i nadležni tužilac.

(Srna)