logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uhapšen Mostarac: Iz auta izbacio 13 paketića marihuane, potom policiji predao još droge

Uhapšen Mostarac: Iz auta izbacio 13 paketića marihuane, potom policiji predao još droge

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

U Mostaru je uhapšen muškarac B.T. (27) nakon što je iz "golfa" izbacio 13 paketića marihuane, a potom policiji dobrovoljno predao dodatnu količinu narkotika, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Uhapšen Mostarac zbog droge Izvor: Shuterstock, TayHamPhotography

B.M. je juče u 18.25 časova prilikom policijske kontrole iz vozila izbacio 13 paketića sa marihuanom, a nakon toga je iz kuće koju koristi dobrovoljno predao dva omota i dvije veće staklene tegle sa marihuanom, kao i digitalnu vagu za precizno mjerenje.

U saopštenju se navodi da je B.T. uhapšen i smješten u prostorije za zadržavanje.

Nad njim će biti sprovedena kriminalistička obrada, a o slučaju je upoznat i nadležni tužilac. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Mostar hapšenje droga marihuana

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ