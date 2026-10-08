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Pali na granici sa Srbijom: Prevarili ženu za 50.000 evra lažnom viješću o smrti kćerke

Pali na granici sa Srbijom: Prevarili ženu za 50.000 evra lažnom viješću o smrti kćerke

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Dvojica muškaraca uhapšena su na graničnom prelazu Bajakovo, između Hrvatske i Srbije, zbog sumnje da su uzeli 50.000 evra od 69-godišnje žene iz Zagreba koju su prevarili da joj je kćerka poginula u saobraćajnoj nesreći.

Uhapšeni prevaranti koji su od žene iz Zagreba iznudili 50.000 evra Izvor: Andrej ISAKOVIC / AFP / Profimedia

Uhapšeni su četrdesetdvogodišnjak i sedamdesetogodišnji muškarac dok su pokušavali da pređu iz Hrvatske ka Srbiji.

Ženu je, za sada, nepoznati muškarac nazvao telefonom više puta, predstavljajući se kao ljekar njene kćerke, za koju je tvrdio da je poginula u saobraćajnoj nesreći.

Nedugo nakon poziva na vrata njenog stana u zagrebačkom Susedgradu došao je 42-godišnjak, a žena mu je, vjerujući u priču o nesreći, predala novac. Tek je naknadno shvatila da je prevarena i sve je prijavila policiji.

Dan nakon prevare policija ih je uhapsila na Bajakovu, a pri pretresu vozila "mercedesa vita" zagrebačkih registarskih oznaka, u frižideru je pronađena torbica s novcem.

Iz policije su naveli da su protiv 42-godišnjaka proteklih godina više puta podnošene krivične prijave zbog različitih djela.

Nakon kriminalističkog istraživanja oni su predati u pritvor i protiv njih je podnesen izvještaj tužilaštvu u Zagrebu.

Policija nastavlja istraživanje, između ostalog i zbog, za sada, nepoznatog učesnika prevare koji je telefonom kontaktirao žrtvu.

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Tagovi

prevara hapšenje Zagreb

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