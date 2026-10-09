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Posredovao između organizatora i carinika: Zdravko Šagolj osuđen zbog trgovine kokainom

Posredovao između organizatora i carinika: Zdravko Šagolj osuđen zbog trgovine kokainom

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Sud BiH osudio je na dvije godine i deset mjeseci zatvora Zdravka Šagolja, člana grupe za organizovani kriminal koja je u Ekvadoru nabavljala kokain za dalju prodaju u BiH, Srbiji i zemljama EU.

Zdravko Šagolj osuđen zbog trgovine kokainom Izvor: Srna (Arhivska fotografija)

Šagolju je presuda izrečena nakon ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivice i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, saopšteno je iz Suda BiH.

On je proglašen krivim zato što je pristupio grupi za organizovani kriminal, koju je organizovao B.P zajedno sa D.M. i drugim njima poznatim licima od oktobra 2019. do kraja marta 2021. godine.

Ova grupa je djelovala na teritoriji BiH, Srbije, Grčke, Slovačke i Hrvatske, te Ekvadora u Južnoj Americi s ciljem neovlaštenog prometa kokainom.

Šagolj je u grupi imao ulogu da poveže organizatore, kao i da posreduje između njih i carinika u Luci Ploče Z.E, a čija uloga je bila da ne pregleda kontejnere sa voćem u kojima je bio sakriven kokain prevožen iz Ekvadora preko Luke Pirej u Grčkoj do Luke Ploče u Hrvatskoj.

Ova grupa koristila je i telefone sa aplikacijom "Skaj".

U kaznu zatvora Šagolju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 26. novembra 2024. godine do 20. maja 2025. 

(Srna)

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Tagovi

Sud BiH presuda Zdravko Šagolj

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