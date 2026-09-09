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Od zapljena do umiješanosti policajaca: Tužilaštvo BiH objavilo najnoviji presjek stanja u "Skaj" predmetima

Od zapljena do umiješanosti policajaca: Tužilaštvo BiH objavilo najnoviji presjek stanja u "Skaj" predmetima

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Tužilaštvo BiH saopštilo je da je ažurirana stranica sa podacima o optužnicama "`Skaj` i `Anom` predmeti 2021-2026" na sajtu ove pravosudne institucije, te da su do sada podignute optužnice u 23 predmeta koje su obuhvatile 114 optuženih.

Tužilaštvo BiH ažuriralo podatke: U predmetima "Skaj" i "Anom" do sada optuženo 114 osoba Izvor: SIPA

Formirano je 40 novih predmeta nakon što su dopunjeni novi podaci iz zaprimljenih materijala u prošloj i ovoj godini.

U saopštenju iz Tužilaštva BiH se precizira da je u prošloj godini formirano 12, a u ovoj 28 novih predmeta.

"Do kraja godine očekuje se donošenje tužilačkih odluka u dijelu predmeta u ranije pokrenutim istragama", navedeno je u saopštenju.

Osvježeni su podaci o ukupnom broju podignutih i potvrđenih optužnica, pravosnažnih presuda na osnovu sporazuma o priznanju krivice, presuda u redovnom sudskom postupku uključujući i prvostepene presude, broju osumnjičenih i optuženih obuhvaćenih predmetima koji su bili zaposleni u policiji i agencijama za provođenje zakona.

Dopunjeni su podaci o realizovanim policijskim akcijama, pljenidbama, a više detalja dostupno je na sajtu Tužilaštva BiH.

Stranicu "`Skaj` i `Anom` predmeti 2021-2026" razvilo je Tužilaštvo BiH s namjerom da medijima, građanima, akademskoj i stručnoj javnosti na jednom mjestu omogući što kvalitetniji i potpuniji obim informacija o radu na predmetima sa dokazima iz kriptovanih aplikacija.

Sadržaj je posjetiocima dostupan od maja 2024. godine, a ažurira se periodično, posljednji put to je učinjeno juče.

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Tagovi

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