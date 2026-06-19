Uhapšen "škaljarac" za kojim je bila raspisana crvena potjernica: Frključić izručen iz Španije, tereti se za šverc droge

Policija Crne Gore uspešno je realizovala ekstradiciju Damira Frključića iz Španije, člana škaljarskog klana, uz asistenciju Interpola.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Policijski službenici NCB Interpola Podgorica – FAST tima za ciljano traganje, uz asistenciju pripadnika Posebne jedinice policije, su sinoć uspešno realizovali ekstradiciju člana jedne organizovane kriminalne grupe iz Kraljevine Španije u Crnu Goru, saopšteno je iz crnogorske policije.

Kako crnogorski mediji nezvanično saznaju, radi se o Damiru Frključiću (43), pripadniku škaljarskog klana, odnosno njegovom ogranku kojim, navodno, rukovodi Nikšićanin Radomir Boban Baćović, za kojim crnogorska policija traga.

"Operativci FAST tima su sinoć, oko ponoći, uspješno realizovali ekstradiciju crnogorskog državljanina D.F. (43), člana jedne organizovane kriminalne grupe iz Crne Gore. Za ovim licem je NCB Interpol Podgorica raspisao crvenu međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje da je izvršio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", saopšteno je iz crnogorske policije:

"Podsećamo da je D.F. u junu 2025. godine lociran i lišen slobode u Barseloni, u okviru koordinisane međunarodne operacije realizovane kroz intenzivnu saradnju FAST timova za ciljane potrage i razmenu operativnih i obaveštajnih podataka između nadležnih organa Crne Gore i Kraljevine Španije. Zahvaljujući efikasnoj međunarodnoj policijskoj saradnji, ovo lice je identifikovano, locirano i lišeno slobode."

NCB Interpola Podgorica, kako dalje navode u saopštenju, kontinuirano ostvaruju zapažene rezultate samostalno i kroz svakodnevnu saradnju sa partnerskim službama i specijalizovanim timovima za ciljane potrage širom Evrope i svijeta, jačajući na taj način svoju ulogu u međunarodnoj borbi protiv organizovanog kriminala.

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Vidi opis Uhapšen "škaljarac" za kojim je bila raspisana crvena potjernica: Frključić izručen iz Španije, tereti se za šverc droge Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Uprava policije Crne Gore Br. slika: 6 6 / 6 AD

Imenovani će biti sproveden od strane službenika NCB Interpol-a Podgorica Višem sudu u Podgorici na dalje postupanje.

Podsjetimo, Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore sumnjiči Bobana Baćovića da je organizovao kriminalnu grupu koja je u protekloj deceniji švercovala drogu. Krivičnom prijavom tada su obuhvaćeni odbjegli Baćović, Damir Frljučkić, Subotičanin Alen Kurina i Podgoričanin Vjekoslav Vjeko Lambulić, koji se od oktobra 2023. nalazi u spuškom pritvoru. Početkom aprila prošle godine, u Crnoj Gori su uhapšeni navodni pripadnici tog klana, Danilovgrađani Miloš Lalević i Igor Vujošević.

Pogledajte 00:09 Damir Frljučkić, član jedne organizovane kriminalne grupe, izručen je sinoć iz Španije u Crnu Goru Izvor: Uprava Policije Crne Gore Izvor: Uprava Policije Crne Gore

Crnogorske Vijesti su ranije objavljivale da je Boban Baćović u drugoj polovini 2022. godine, navodno, preuzeo škaljarski klan.

"Grupa je, kako se sumnja, vrbovala nepoznato lice u Južnoj Americi, sa zadatkom da obezbjeđuje unošenje opojne droge na brodove privrednih društava "CMA MSC", koji plove za Evropu", navodi se u naredbi o istrazi, a ranije je prenosio Dan.

Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odjeljenje uhapsilo je Miloša Lalevića i Igora Vujoševića.

"Protiv njih, kao i protiv Radomira Bobana Baćovića, Alena Kurine i Damira Frljučkića, ali i Vjekoslava Lambulića koji je u pritvoru u drugom krivičnom predmetu, je podnelo krivičnu prijavu zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i 15 krivičnih djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga", saopšteno je ranije iz SDT-a.

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Pogledajte 00:09 Damir Frljukčić izručen iz Španije u Crnu Goru Izvor: Uprava Policije Crne Gore Izvor: Uprava Policije Crne Gore

(Kurir/MONDO)