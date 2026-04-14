Izrešetan član "škaljarskog klana" u Barseloni? Specijalci na ulicama zbog pucnjave usred dana

U Barseloni je navodno upucan pripadnik "škaljarskog klana".

Danas je u Barseloni u Španiji navodno upucan Krsto Vujić, pripadnik "škaljarskog klana", saznaje nezvanično crnogorski portal "Dan". Kako je pisao španski portal "El Caso", upucan je državljanin Srbije koji je zadobio teške povrede, a osumnjičene su tri osobe koje se nalaze u bjekstvu.

Prema nezvaničnim informacijama pomenutog lista iz Crne Gore, današnja pucnjava bi mogla da bude povezana sa nastavkom sukoba "škaljarskog" i "kavačkog" klana. U Barseloni se prije manje od godinu dana dogodilo ubistvo za koje se ispostavilo da je povezano sa sukobom pomenutih klanova.

Zbog današnje pucnjave je bio dio grada blokiran, kod Paseiga del Taulata na broju 208, u naselju Sant Marti. Specijalne jedinice su bile na licu mjesta, dok je ranjeni muškarac hitno prevezen u bolnicu.