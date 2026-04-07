Snimci pucnjave u Istanbulu: Tri osobe ubijene, povređeni policajci

Tri osobe su ubijene, a dva policajca su povređena u pucnjavi koja se dogodila u utorak u blizini zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulatu u Istanbulu, prenijeli su mediji.

Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önünde silahlı çatışma çıktı.pic.twitter.com/sX9pVbKu08 — Mahfil (@mahfildijital)April 7, 2026

Video-snimci prikazuju policajca kako izvlači pištolj i traži zaklon dok odjekuju pucnji. Jedna osoba je viđena prekrivena krvlju.

#SONDAKİKAİsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde gerçekleşen olayda 3 kişi etkisiz hale getirildi.https://t.co/yjVN3JMcl3pic.twitter.com/sYANmsX9gU — ENSONHABER (@ensonhaber)April 7, 2026

U oblasti oko izraelskog konzulata uvijek je prisutan veliki broj naoružanih policajaca, a televizijski snimci zabilježili su naoružane patrole koje obezbjeđuju teren nakon incidenta.