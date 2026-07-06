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Interpol predao škaljarca Crnoj Gori: Prebačen iz Srbije, policija ga uhapsila u Beogradu

Interpol predao škaljarca Crnoj Gori: Prebačen iz Srbije, policija ga uhapsila u Beogradu

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Službenici NCB Interpola Podgorica, uz asistenciju policije Srbije i Interpola Beograd, sproveli su ekstradiciju I. T. (28), crnogorskog državljanina i člana visokorizične organizovane kriminalne grupe.

Ekstradicija škaljarca iz Srbije u Crnu Goru Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Službenici NCB Interpola Podgorica su danas, uz asistenciju Posebne jedinice policije i u saradnji sa službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije - NCB Interpola Beograd, realizovali ekstradiciju međunarodno traženog lica I. T. (28), državljanina Crne Gore, člana jedne visokorizične OKG.

Imenovani je danas, na graničnom prelazu Dobrakovo, predat crnogorskim organima za sprovođenje zakona radi vođenja krivičnog postupka pred nadležnim sudom.

Za I. T. je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu potjernicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i nasilničko ponašanje.

Službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije - Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK), početkom decembra prošle godine u Beogradu, postupajući po direktnim i preciznim operativnim informacijama Uprave policije Crne Gore, u taktičkoj akciji locirali i lišili slobode I. T, zajedno sa V. U. (32) iz Bara, članom iste visokorizične organizovane kriminalne grupe, za kojima je NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodne potjernice.

Njihovo lociranje i lišenje slobode rezultat je višemjesečne intenzivne operativne saradnje, razmjene obavještajnih i operativnih podataka i koordinisanog djelovanja nadležnih službi Crne Gore i Republike Srbije, navodi se u saopštenju crnogorske policije.

Nakon preuzimanja na graničnom prelazu Dobrakovo, I. T. je, uz primjenu propisanih bezbjednosnih mjera, sproveden Višem sudu u Podgorici radi daljeg postupanja.

Početkom decembra, u spektakularnoj akciji beogradske policije u saradnji sa kolegama iz UKP i SBPOK uhapšeni su Vladimir Ulama (32) i Igor Tomašević (28) iz Bara, visokorangirani pripadnici "škaljarskog klana" koji su, kako se sumnja, zaduženi za planiranje likvidacija.

Nakon hapšenja, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije oglasilo se saopštenjem u kom su naveli da su osumnjičena licališena slobode i da su za njima bile raspisane Interpolove međunarodne potjerniceza ubistvo, kao i krivična djela u vezi sa oružjem i organizovanim kriminalom.

S druge strane, crnogroski državni organi Igora Tomaševića potražuju i zbog pucnjave koja se dogodila u februaru prošle godine, kada je sa dvojicom muškaraca pokušao da ubije jednu osobu u Podgorici. Tada je jedan od napadača uhapšen, a Tomašević i drugi napadač su pobjegli sa lica mjesta, pa se za njim od tada traga zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju.

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Tagovi

Škaljarci Škaljarski klan izručenje

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