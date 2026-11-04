Svečanost u Moskvi: Putin odlikovao ministra iz Srpske (FOTO)

Predsjednik Rusije Vladimir Putin uručio je danas u Moskvi ministru za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Dragi Mastiloviću Medalju Puškina za doprinos njegovanju i promovisanju ruske kulture u inostranstvu.

Izvor: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

Mastilović je istakao da Medalju Puškina doživljava ne samo kao ličnu čast već i kao priznanje akademskoj zajednici i institucijama Republike Srpske koje razvijaju međunarodnu saradnju i jačaju prijateljske odnose.

"Izuzetna mi je čast i privilegija primiti ovo veliko priznanje iz ruku predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina. Ovo priznanje doživljavam kao veliko lično priznanje, ali i kao potvrdu prijateljskih odnosa i uspješne saradnje Republike Srpske i Ruske Federacije", poručio je Mastilović.

On je naveo da nauka i obrazovanje predstavljaju trajne mostove koji povezuju narode, te da odlikovanje predstavlja dodatnu obavezu i podstrek za razvoj zajedničkih naučnih i akademskih projekata i razmjenu znanja i iskustava.

Izvor: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

Mastilović je zahvalio Putinu na ukazanoj časti, kao i ambasadoru Rusije u BiH Igoru Kalabuhovu na podršci i angažmanu u jačanju odnosa Srpske i Rusije.

Medalja Puškina predstavlja priznanje njegovom dugogodišnjem angažmanu na razvoju kulturnih, naučnih i akademskih veza Republike Srpske i Rusije, kao i jačanju saradnje obrazovnih i naučnih institucija, saopšteno je iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Izvor: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

Ovo visoko državno odlikovanje Ruske Federacije Mastiloviću je dodijeljeno ukazom predsjednika Rusije od 22. oktobra.