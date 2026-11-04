logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svečanost u Moskvi: Putin odlikovao ministra iz Srpske (FOTO)

Svečanost u Moskvi: Putin odlikovao ministra iz Srpske (FOTO)

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Predsjednik Rusije Vladimir Putin uručio je danas u Moskvi ministru za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Dragi Mastiloviću Medalju Puškina za doprinos njegovanju i promovisanju ruske kulture u inostranstvu.

Vladimir Putin uručio Medalju Puškina Dragi Mastiloviću Izvor: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

Mastilović je istakao da Medalju Puškina doživljava ne samo kao ličnu čast već i kao priznanje akademskoj zajednici i institucijama Republike Srpske koje razvijaju međunarodnu saradnju i jačaju prijateljske odnose.

"Izuzetna mi je čast i privilegija primiti ovo veliko priznanje iz ruku predsjednika Ruske Federacije Vladimira Vladimiroviča Putina. Ovo priznanje doživljavam kao veliko lično priznanje, ali i kao potvrdu prijateljskih odnosa i uspješne saradnje Republike Srpske i Ruske Federacije", poručio je Mastilović.

On je naveo da nauka i obrazovanje predstavljaju trajne mostove koji povezuju narode, te da odlikovanje predstavlja dodatnu obavezu i podstrek za razvoj zajedničkih naučnih i akademskih projekata i razmjenu znanja i iskustava.

Izvor: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

Mastilović je zahvalio Putinu na ukazanoj časti, kao i ambasadoru Rusije u BiH Igoru Kalabuhovu na podršci i angažmanu u jačanju odnosa Srpske i Rusije.

Medalja Puškina predstavlja priznanje njegovom dugogodišnjem angažmanu na razvoju kulturnih, naučnih i akademskih veza Republike Srpske i Rusije, kao i jačanju saradnje obrazovnih i naučnih institucija, saopšteno je iz Ministarstva za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske.

Izvor: Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj

Ovo visoko državno odlikovanje Ruske Federacije Mastiloviću je dodijeljeno ukazom predsjednika Rusije od 22. oktobra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vladimir Putin odlikovanje Ministarstva za naučnotehnološki razvoj

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ