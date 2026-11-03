Federalna ministrica Jasna Duraković o retrogradnom Merkuru: Preporučila građanima da odlože poslovne aktivnosti

Federalna ministarka obrazovanja Jasna Duraković na TikToku poručila građanima da poslovne dogovore i ugovore odlože do 14. novembra zbog retrogradnog Merkura.

Izvor: Youtube/Avaz TV/Printscreen

Federalna ministarka obrazovanja i nauke Jasna Duraković (SDP) obratila se građanima i pratiocima na svom nalogu na društvenoj mreži TikTok govoreći o uticaju takozvanog retrogradnog Merkura.

Durakovićeva je navela da se javlja kako bi podijelila zapažanja, ističući da pomenuti period traje od 30. oktobra do 14. novembra. Dodala je da je ranije bila upozorena da obrati pažnju na komunikaciju i ponašanje, te da je usljed loših komunikacijskih iskustava proteklih dana počela da vjeruje da položaj planeta utiče na raspoloženje, ponašanje i međusobne odnose ljudi.

Pojasnila je da joj aktuelna situacija posebno teško pada s obzirom na to da je Blizanac u horoskopu i komunikolog po struci, navodeći da joj je nastupila komunikacijska blokada zbog koje je odlučila da se primiri i podijeli utiske sa pratiocima.

Ministarka je u video-snimku istakla i da je primijetila pojačanu nervozu među ljudima, navodeći da pojedinci prosipaju nervozu bez ikakvog razloga.

Zbog toga je odlučila da se povuče do 14. novembra, uputivši istu preporuku i građanima uz savjet da poslovne obaveze ostave po strani dok se retrogradni Merkur navodno ne povuče.

U svom obraćanju takođe je toplo preporučila da se dogovori, pregovori i potpisivanje ugovora odlože za drugu polovinu novembra, kada bi, prema njenim riječima, trebalo da se poslože stvari i omogući normalna međusobna komunikacija.