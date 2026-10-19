Dodik: Cijena struje za stanovništvo ostaje ista do marta, za privredu ipak skuplja

Cijena struje za stanovništvo neće se promijeniti do marta, ali privredu ipak očekuje poskupljenje, najavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Izvor: Srna/Borislav Zdrinja

Dodik je rekao da je primarni cilj rukovodstva Repuzblike Srpske obezbijediti stabilno energetsko snabdijevanje kako bi naredna zima protekla sa dovoljnim količinama tog energenta.

Dodao je da će tek u martu biti razmatrana moguća nivelaciju cijena električne energije.

"Da imamo cijenu kao, recimo, u Hrvatskoj imali bismo 500 miliona KM više u sistemu elektroprivrede i ne bismo imali nijedan problem. Međutim, idemo na to da obezbijedimo društveno korisnu cijenu za stanovništvu", istakao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci.

On je ukazao da će cijena električne energije za privredu biti izmijenjena.

"Razgovaraćemo sa našim privrednicima šta je to komercijalna cijena za električnu energiju", rekao je Dodik.

On je dodao da će do marta biti napravljen plan koji će obuhvatati mjere koje će obezbijediti funkcionisanje dugoročno energetskih objekata Republike Srpske.

"Moramo obaviti pregovaračke postupke za dobavljačima i vidjeti kako uspostaviti kontinuiranu priču u kojoj će biti svi odgovorni", rekao je Dodik.

Dodik je istakao da će električna energija koja se koristi za grijanje, sistemskim mjerama, biti regulisana tako da će oni koji je koriste u tu svrhu morati platiti maksimalnu tržišnu cijenu.

"Mehanizmi za to postoje, ako neko želi da se grije na električnu energiju mora to da i plati", rekao je Dodik.

Podsjećamo, prije tri dana Luka Petrović, generalni direktor ERS-a rekao je da će tražiti povećanje cijene struje za čak 50 odsto, navodeći tešku finansijsku situaciju u ovom preduzeću.

Inače, poskupljenje struje nadležnost je Vlade Republike Srpske koja bi trebala da donese konačnu odluku, međutim, tu ulogu danas je preuzeo predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

ENERGETSKI SEKTOR TREBA DA BUDE VLASNIŠTVO SRPSKE

Energetski sektor treba da bude vlasništvo Republike Srpske i razmišljaće se o otkupu vlasništva od malih akcionara, poručio je danas Dodik.

"Republika Srpska neće pristupati prodaji vlasništva energetskih preduzeća. Ona će biti u funkciji javnog interesa i ovog naroda", rekao je Dodik na zajedničkoj konferenciji za novinare rukovodstva Srpske u Banjaluci.

On je dodao da je cijena električne energije u Srpskoj ispod komercijalne, uprkos tome što se time stvaraju i određeni gubici.

Dodik je naveo da postoje interni i subjektivni problemi, ali su dramatično manji nego objektivni koji postoje u vezi sa energetskim sistemom Republike Srpske.

"Zatvaranje termoelektrana ne bi trebala biti opcija u narednih više od deset godina", istakao je Dodik.

On je naglasio da je velika greška bila prebacivanje iskopa rude na privatne subjekte, te je naveo da će u narednih mjesec do dva biti obavljeni razgovori sa partnerima i da se posredstvom međudržavnih ugovora nabavi kompletna oprema za eksploataciju za Rudnik i termoelektranu "Ugljevik".

"Do tada ćemo završiti probleme u vezi sa imovinsko-pravnim poslovima i završiti određene nivelacije u martu. Svjesni smo obima potrošnje koju imamo, ali i naše odgovornosti. Stanovništvo u Republici Srpskoj može da bude spokojno, neće biti povećanja cijena", rekao je Dodik.

On je dodao da se očekuje i smanjenje cijena nafte i naftnih derivata na globalnom planu.

"Zarobljenici smo EU koja je zabranila uvoza ruske nafte. Da imamo priliku da prođemo bilo kuda, mogli bi da nabavimo jeftinu naftu za naš konzum. Ona bi sada bila ispod dvije KM na prostoru Srpske. Ova cijena koju dodatno plaćamo je zbog mjera EU koja nas je okružila, blokirala i ne možemo da nabavimo naftu po povoljnijim uslovima", naglasio je Dodik.

On je zaključio da su mjere EU u oblasti ekonomije antisrpske, jer Republiku Srpsku tjeraju da ima posljedice koje niko ne želi da sanira.

(Mondo/Srna)