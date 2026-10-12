Nije kvar, nego diverzija: Dabar presjekao šest kablova i ostavio dio Prnjavora i Stanara bez struje

Dabar je presjekao šest podzemnih kablova dalekovoda "Štrpci", zbog čega je bez struje ostalo 1.600 korisnika na području Prnjavora i Stanara.

Izvor: Facebook/Elektrokrajina

Neobičan uzrok kvara na dalekovodu "Štrpci" ostavio je oko 1.600 korisnika bez električne energije na području Prnjavora i Stanara. Dabar je presjekao svih šest podzemnih kablova na dionici koja prolazi ispod auto-puta Banjaluka–Doboj.

Terenske ekipe "Elektrokrajine" rade na sanaciji kvara koji se dogodio u nedjelju u 21.30 časova. Zbog složenosti radova i potrebe za angažovanjem teške građevinske mehanizacije, otklanjanje kvara i ponovno uspostavljanje redovnog snabdijevanja trajaće duže.

Dalekovod "Štrpci" snabdijeva ukupno 1.600 korisnika, od prnjavorskog naselja Štrpci do sela Brestovo i Mitrovići u opštini Stanari.

Iz "Elektrokrajine" navode da je dabar izazvao oštećenje svih šest podzemnih kablova na srednjenaponskom dalekovodu, zbog čega je neophodna njihova zamjena.

Za izvođenje radova potrebna je teška građevinska mehanizacija, što usporava dinamiku sanacije.

Iz ovog preduzeća zamolili su korisnike koji se napajaju sa dalekovoda "Štrpci" za strpljenje i razumijevanje dok traju radovi.