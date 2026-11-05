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Lista UIO BiH: Ko najviše duguje za PDV

Lista UIO BiH: Ko najviše duguje za PDV

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Najveći dužnik poreza na dodatnu vrijednost u BiH, zaključno sa oktobrom, je sarajevsko komunalno preduzeće "GRAS", sa dugom od preko 30 miliona KM.

Rast prihoda u BiH: Prikupljeno skoro pet milijardi maraka Izvor: CBBIH

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na drugom mjestu je rudnik "Kreka" iz Tuzle sa dugom od 22,9 miliona KM, a na trećem Sarajevska pivara koja je dužna 16,4 miliona KM.

"Bosmal" iz Sarajeva dužan je 15,3 miliona KM, Radiotelevizija BiH oko osam miliona KM, a preduzeće "Monter end Ko" iz Bijeljine 7,6 miliona KM.

"Hisar Trejd" iz Brčkog dužan je oko sedam miliona KM za PDV, "Ekstrablat" iz Gradačca 5,8 miliona KM, a "Pro Kar" iz Kotor Varoša oko pet miliona KM.

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PDV UIO BiH dužnici

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Hvala što ste poslali vijest.

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