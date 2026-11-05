Lista UIO BiH: Ko najviše duguje za PDV

Najveći dužnik poreza na dodatnu vrijednost u BiH, zaključno sa oktobrom, je sarajevsko komunalno preduzeće "GRAS", sa dugom od preko 30 miliona KM.
Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na drugom mjestu je rudnik "Kreka" iz Tuzle sa dugom od 22,9 miliona KM, a na trećem Sarajevska pivara koja je dužna 16,4 miliona KM.
"Bosmal" iz Sarajeva dužan je 15,3 miliona KM, Radiotelevizija BiH oko osam miliona KM, a preduzeće "Monter end Ko" iz Bijeljine 7,6 miliona KM.
"Hisar Trejd" iz Brčkog dužan je oko sedam miliona KM za PDV, "Ekstrablat" iz Gradačca 5,8 miliona KM, a "Pro Kar" iz Kotor Varoša oko pet miliona KM.